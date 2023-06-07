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Trafigura получила рекордные $5,54 млрд чистой прибыли в I финполугодии

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Trafigura Group Pte Ltd, один из крупнейших сырьевых трейдеров мира, в первом полугодии 2023 финансового года увеличил чистую прибыль более чем вдвое, несмотря на снижение выручки.

Как сообщается в отчетности компании, ее чистая прибыль за шесть месяцев, завершившихся в марте, составила $5,54 млрд против $2,66 млрд годом ранее.

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Выручка снизилась на 23%, до $131,34 млрд, в результате уменьшения средних цен на сырье и объемов торговли.

Кроме того, Trafigura в марте объявила дивиденды в размере почти $3 млрд. Во втором полугодии 2022 фингода они составляли порядка $1,7 млрд.

Financial Times называет чистую прибыль и дивиденды компании за первое финполугодие рекордными.

Trafigura
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