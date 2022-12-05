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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Trafigura получит обеспеченный правительством ФРГ кредит на $3 млрд на импорт газа

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Сырьевой трейдер Trafigura Group договорился о получении обеспеченного правительством Германии кредита в $3 млрд на поставку газа в страну.

Срок действия кредита составляет четыре года, сообщила компания. Trafigura осуществила первую поставку 1 ноября.

Это вторая подобная сделка для Trafigura за последние несколько месяцев. В октябре компания сообщила, что заручилась кредитом в размере $800 млн для поставки металлов в ФРГ.

Германии пришлось пересмотреть энергетическую политику на фоне конфликта на Украине, заставившего страну прекратить долгосрочную зависимость от российского газа, напоминает Bloomberg. На прошлой неделе Катар объявил о долгосрочном соглашении на поставку СПГ в Германию начиная с 2026 года. Ранее Германия получала более половины газа по трубопроводам из России.

Для сырьевых трейдеров, включая Trafigura, подобные сделки представляют собой один из главных способов привлечения финансирования в период высоких цен на сырьевые товары и существенной волатильности, которые увеличивают необходимость в получении кредитов.

Trafigura будет поставлять газ SEFE Securing Energy for Europe GmbH - бывшей дочерней компании "Газпрома" Gazprom Germania, которую власти Германии решили национализировать.

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