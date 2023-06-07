Внешнеторговый дефицит США в апреле вырос до максимума за полгода

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Дефицит внешнеторгового баланса США в апреле увеличился на 23% к марту - до $74,6 млрд, что является максимумом за шесть месяцев, сообщило Министерство торговли страны.

По пересмотренным данным, в марте отрицательное сальдо торгового баланса составило $60,6 млрд, а не $64,2 млрд, как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали увеличения дефицита до $75,2 млрд с объявленного прежде мартовского уровня, по данным Trading Economics.

Экспорт из США в позапрошлом месяце снизился на $9,2 млрд (3,6%), до $249 млрд - самого низкого значения с марта 2022 года. Экспорт товаров уменьшился на $9,4 млрд, в том числе, за счет снижения поставок нефти и нефтепродуктов, а также фармацевтических препаратов и ювелирной продукции. В то же время экспорт услуг увеличился на $200 млн.

Объем импорта вырос на $4,8 млрд (1,5%), до $323,6 млрд. Ввоз товаров повысился на $5,2 млрд, в частности, благодаря увеличению закупок автомобилей и автокомпонентов. Импорт услуг уменьшился на $400 млн.

Дефицит внешнеторгового баланса США за январь-апрель текущего года уменьшился на 23,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до $275,55 млрд. Объем экспорта увеличился на 5,8%, импорта - снизился на 2,3%.