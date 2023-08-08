Внешнеторговый дефицит США в июне сократился до $65,5 млрд, чуть слабее прогноза

Импорт обновил минимум с ноября 2021 года

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Дефицит внешнеторгового баланса США в июне сократился на 4,1% относительно предыдущего месяца - до $65,5 млрд, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в мае отрицательное сальдо торгового баланса составило $68,3 млрд, а не $69 млрд, как сообщалось ранее.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал сокращение внешнеторгового дефицита в июне до $65 млрд.

Экспорт из США в позапрошлом месяце снизился на $0,3 млрд (0,1%), до $247,5 млрд. Показатель стал минимальным с марта 2022 года.

Экспорт товаров уменьшился на $100 млн, падение поставок промышленных товаров и материалов, а также потребительских товаров почти удалось компенсировать ростом экспорта средств производства. Экспорт услуг понизился на $200 млн.

Объем импорта уменьшился на $3,1 млрд (1%), до минимальных с ноября 2021 года $313 млрд.

Ввоз товаров упал на $2,9 млрд, в частности за счет снижения закупок компьютеров и продуктов металлообработки. Импорт услуг снизился на $200 млн.

Дефицит внешнеторгового баланса США за первое полугодие уменьшился на 22,3% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Объем экспорта увеличился на 2,5%, импорта - снизился на 4%.