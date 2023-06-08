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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:28

Brent подешевела до $76,76 за баррель

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в четверг в связи с сохраняющимися опасениями в отношении перспектив спроса.

Опубликованные накануне данные Министерства энергетики США показали рост запасов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, по итогам седьмой недели подряд - на 1,7 млн баррелей. Кроме того, запасы бензина в Штатах увеличились на 2,74 млн баррелей.

К 8:15 по Москве августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,19 (0,25%), до $76,76 за баррель. В среду Brent подорожала на $0,66 (0,9%) до $76,95 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже на $0,15 (0,21%), до $72,38 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт подорожал поднялась на $0,79 (1,1%), до $72,53 за баррель.

В целом запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 452 тысячи баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 1,5 млн баррелей.

Трейдеры обратили внимание на показатель загрузки мощностей нефтеперерабатывающих предприятий США, который вырос на прошлой неделе на 2,7 процентного пункта - до 95,8%, что является максимумом с 2019 года. Эти данные были восприняты как сигнал возможного повышения спроса на бензин и дизельное топливо, учитывая начавшийся автомобильный сезон.

Brent WTI Кушинг Минэнерго США
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