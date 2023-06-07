Nasdaq отклонила апелляцию Ozon на решение о делистинге

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Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Комиссия при американской бирже Nasdaq отклонила апелляцию Ozon о принудительном делистинге депозитарных акций (ADS) компании с биржи, говорится в сообщении Ozon.

У Ozon есть право оспорить это решение во второй раз. Слушание состоялось 27 апреля, решение комиссии компания получила 6 июня.

"В течение ближайших двух недель мы обратимся в следующую апелляционную инстанцию - совет по рассмотрению листинга и слушаний при Nasdaq - с требованием пересмотреть решение", - отмечается в сообщении.

До вынесения решения по повторной апелляции расписки компании не будут исключены с американской биржи. При этом торги ее ценными бумагами были приостановлены на Nasdaq 28 февраля 2022 года.

15 марта Nasdaq уведомила о делистинге с 24 марта 2023 года акций ряда компаний, включая Ozon. Кроме маркетплейса, уведомления получили Headhunter, Qiwi и "Яндекс". Параллельно Нью-Йоркская фондовая биржа объявила о начале процедуры делистинга бумаг Cian Plc.

21 марта Ozon подал апелляцию на решение о делистинге; сообщалось, что до вынесения решения по апелляции мероприятия по делистингу должны быть приостановлены.

При этом еще в марте Ozon сообщал, что в случае отклонения апелляции компания планирует подавать ее повторно, так как правила биржи такое право предусматривают.

Компания напомнила, что эти события не повлияют на листинг на Московской бирже, а также на ее финансовые и операционные показатели.