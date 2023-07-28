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Американские депозитарные акции Ozon с 31 июля начнут торговаться на бирже Астаны

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Американские депозитарные акции Ozon с 31 июля начнут обращаться на Международной бирже Астаны (AIX), сообщила компания в пятницу. Аналогичное уведомление опубликовала и сама биржа.

Согласно официальной информации, к торгам допущены уже выпущенные ADS Ozon, компания не будет эмитировать новые ценные бумаги для листинга на AIX.

"Листинг на AIX потенциально может повысить ликвидность ADS Ozon и предоставить инвесторам, в том числе международным, возможность торговать бумагами на бирже", - говорится в пресс-релизе маркетплейса. В Ozon выход на биржу Астаны также называют "важной мерой защиты интересов наших инвесторов".

Торги акциями Ozon на МосБирже продолжаются в обычном режиме.

В середине марта Nasdaq уведомила о делистинге с 24 марта 2023 года акций ряда компаний, включая Ozon. Компания подала апелляцию на это решение, но комиссия при Nasdaq ее отклонила. Ozon подала повторную апелляцию, предполагается, что ее рассмотрение пройдет в течение июля, после чего будет вынесено решение.

Ozon работает на рынке Казахстана с 2021 года. Логистическая инфраструктура Ozon в стране включает два фулфилмент-центра и более 100 пунктов выдачи заказов (до конца 2023 года Ozon намерен увеличить количество пунктов приема и выдачи заказов до 1000). Кроме того, компания планирует построить в Казахстане логистический комплекс за 3 млрд рублей, строительство планируется завершить в течение года.

Основными владельцами Ozon являются ПАО АФК "Система" с 31,76% и холдинг "Восток Инвестиции" с 27,75%; остальные акции в свободном обращении.

Ozon Казахстан
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