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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

Ozon подал апелляцию на решение Nasdaq о делистинге акций компании

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Ozon обжаловал решение Nasdaq о делистинге акций компании.

В опубликованном во вторник сообщении Ozon говорится, что апелляция подана 21 марта. Слушание по апелляции должно быть проведено в течение 45 дней с момента ее поступления; до вынесения решения по апелляции со стороны спецкомиссии мероприятия по делистингу должны быть приостановлены.

"Если апелляция будет отклонена, компания планирует подавать ее повторно, правила биржи такое право дают", - также отмечается в сообщении Ozon.

15 марта Nasdaq уведомила о делистинге с 24 марта 2023 года акций ряда компаний, основной бизнес которых осуществляется в РФ. Кроме Ozon, уведомления получили Headhunter, Qiwi, "Яндекс". В тот же день Нью-Йоркская фондовая биржа объявила о начале процедуры делистинга бумаг Cian Plc (сервис "Циан").

Торги акциями перечисленных эмитентов были приостановлены 28 февраля 2022 года, спустя несколько дней после начала конфликта на Украине, и с тех пор не возобновлялись.

В понедельник "Яндекс" и Qiwi сообщили о подаче апелляции на решение Nasdaq.

О намерении обжаловать решения американских бирж также заявляли HeadHunter и Cian.

Ozon Nasdaq
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