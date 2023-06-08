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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:28

Оценка роста ВВП Японии в I квартале пересмотрена до 0,7% с 0,4%

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Экономика Японии в первом квартале выросла на 0,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в пересмотренной официальной оценке. Предварительно сообщалось о подъеме на 0,4%.

Средний прогноз аналитиков предполагал пересмотр показателя до 0,5%, сообщает Trading Economics.

Японская экономика растет второй квартал подряд, причем повышение было максимальным со второго квартала 2022 года. Подъем во многом обеспечило увеличение потребительских расходов на 0,5% (предварительные данные указывали на рост на 0,6%) на фоне отмены жестких мер пограничного контроля.

Оценка роста капиталовложений бизнеса в январе-марте была улучшена до 1,4% с 0,9%, государственные расходы повысились на 0,1% (ранее сообщалось об отсутствии изменения показателя).

Негативным фактором стала внешняя торговля, поскольку экспорт упал сильнее импорта - на 4,2% против 2,3%.

Относительно аналогичного периода прошлого года японский ВВП в первом квартале вырос на 2,7%. Первоначально сообщалось о росте на 1,6%.

В четвертом квартале прошлого года экономика страны выросла на 0,1% в поквартальном сравнении и на 0,4% в годовом.

Япония
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