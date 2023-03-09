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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

ВВП Японии в IV квартале остался на прежнем уровне

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Экономика Японии в четвертом квартале не изменилась по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Об этом свидетельствуют пересмотренные данные правительства.

Ранее сообщалось о росте на 0,2%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра показателя.

Потребительские расходы в октябре-декабре увеличились на 0,3% (предварительная оценка – на 0,5%). Объем госрасходов вырос на 0,3% (без пересмотра).

Между тем капиталовложения бизнеса снизились на 0,5% (без пересмотра). Это первое сокращение показателя за три квартала.

Экспорт повысился на 1,5% (предварительно – на 1,4%), зафиксировав рост по итогам пятого квартала подряд. Тем временем импорт сократился впервые с третьего квартала 2021 года – на 0,4% (ранее сообщалось 0,1%).

Японский ВВП в четвертом квартале увеличился на 0,1% относительно аналогичного периода предыдущего года, а не на 0,6%, как было объявлено ранее. Эксперты не прогнозировали пересмотр.

По итогам всего 2022 года японская экономика увеличилась на 1,1% после роста на 2,1% годом ранее.

Япония
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