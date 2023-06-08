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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Brent подорожала до $77,47 за баррель на фоне ослабления доллара

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут днем в четверг на фоне ослабления доллара США. Трейдеры также учитывают сокращение американских нефтяных запасов на прошлой неделе.

К 14:18 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,52 (0,68%), до $77,47 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,57 (0,79%), до $73,1 за баррель.

Индекс DXY, показывающий стоимость американского доллара относительно шести других основных мировых валют, понижается в ходе торгов на 0,2%, что повышает привлекательность нефти для держателей других валют.

Коммерческие запасы нефти в США на неделе, завершившейся 2 июня, уменьшились на 452 тысячи баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 1,5 млн баррелей.

""Умные деньги" (на нефтяном рынке - ИФ) по-прежнему занимают выжидательную позицию, пока не появятся более убедительные данные либо о восстановлении спроса, либо о реальном снижении предложения, - сказал MarketWatch управляющий директор Velandera Energy Partners Маниш Радж. - Пока что оба сценария расплывчаты, нет признаков ни восстановления спроса, ни реального сокращения предложения".

Brent WTI Минэнерго США
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