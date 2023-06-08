Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-апреле составил 1,7 трлн рублей

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Консолидированный бюджет РФ в январе-апреле 2023 года, по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 1 трлн 734,9 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2023 года он, по предварительной оценке, был исполнен с дефицитом 1 трлн 731,3 млрд рублей. То есть дефицит в апреле увеличился всего на 3,6 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета в январе-апреле 2023 года составили 16 трлн 641,1 млрд рублей, в первом квартале они равнялись 11 трлн 690,9 млрд рублей.

При публикации предварительной оценки исполнения бюджета за первый квартал на сайте Минфина пояснялось, что в состав доходов бюджета не был включен остаток нераспределенных средств на едином налоговом счету (ЕНС) в сумме 1 трлн 647,0 млрд рублей.

Расходы консолидированного бюджета в январе-апреле 2023 года составили 18 трлн 376,0 млрд рублей после 13 трлн 517,5 млрд рублей в первом квартале.

ЭкономикаДефицит бюджета РФ в январе-мае составил 3,4 трлн руб.Читать подробнее

Дефицит федерального бюджета РФ в первые четыре месяца 2023 года составил 3 трлн 49,4 млрд рублей, увеличившись с 2 трлн 85,8 млрд рублей в первом квартале. Минфин предварительно оценивал дефицит по итогам января-апреля в 3,424 трлн рублей. То есть теперь его оценка снижена примерно на 375 млрд рублей.

Доходы федерального бюджета в январе-феврале оцениваются в 7 трлн 785,1 млрд рублей, за первый квартал они составляли 5 трлн 678,9 млрд рублей.

Расходы федерального бюджета за январь-апрель составили 10 трлн 834,5 млрд рублей (Минфин месяц назад оценивал их суммой 11,206 трлн рублей, то есть пересмотр размера дефицита обусловлен в основном пересмотром оценки расходов примерно на 371,5 млрд рублей) после 7 трлн 764,7 млрд рублей в первом квартале.

По предварительным данным, консолидированные бюджеты субъектов РФ в январе-апреле исполнены с профицитом 1 трлн 360,6 млрд рублей, он увеличился на 663,8 млрд рублей, или почти в 2 раза, с 696,8 млрд рублей в первом квартале.

Доходы региональных бюджетов в первые четыре месяца 2023 года оцениваются в 7 трлн 181,3 млрд рублей (в первом квартале - 4 трлн 908,8 млрд рублей), расходы - 5 трлн 820,8 млрд рублей (в первом квартале - 4 трлн 212,0 млрд рублей).

Бюджеты государственных внебюджетных фондов в январе-апреле 2023 исполнены с дефицитом 174,0 млрд рублей, который сократился с 460,3 млрд рублей по итогам первого квартала. Доходы фондов за четыре месяца составили 4 трлн 740,1 млрд рублей, расходы – 4 трлн 914,1 млрд рублей.

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов исполнены с профицитом 127,9 млрд рублей при доходах 976,2 млрд рублей и расходах 848,3 млрд рублей.

Минфин Федеральное казначейство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Nasdaq разрешила "Яндексу" сохранить листинг при условии реструктуризации бизнеса

Nasdaq разрешила "Яндексу" сохранить листинг при условии реструктуризации бизнеса

СД "Самолета" рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2022 год

"Ведомости" сообщили о переговорах FLO Retailing и Daher Group о покупке точек Adidas в РФ

"Ведомости" сообщили о переговорах FLO Retailing и Daher Group о покупке точек Adidas в РФ

Правительство Казахстана заявило, что не ограничивало банковские операции в рублях

Индексы S&P 500 и Nasdaq упали после внезапного повышения ставки Банка Канады

Индексы S&P 500 и Nasdaq упали после внезапного повышения ставки Банка Канады

Nasdaq отклонила апелляцию Ozon на решение о делистинге

Nasdaq отклонила апелляцию Ozon на решение о делистинге

Росстат отметил рост годовой инфляции в стране почти до 2,7%

Росстат отметил рост годовой инфляции в стране почти до 2,7%

"ФосАгро" оценила windfall tax в менее чем 7 млрд рублей и готова его заплатить

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });