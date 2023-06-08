Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-апреле составил 1,7 трлн рублей

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Консолидированный бюджет РФ в январе-апреле 2023 года, по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 1 трлн 734,9 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2023 года он, по предварительной оценке, был исполнен с дефицитом 1 трлн 731,3 млрд рублей. То есть дефицит в апреле увеличился всего на 3,6 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета в январе-апреле 2023 года составили 16 трлн 641,1 млрд рублей, в первом квартале они равнялись 11 трлн 690,9 млрд рублей.

При публикации предварительной оценки исполнения бюджета за первый квартал на сайте Минфина пояснялось, что в состав доходов бюджета не был включен остаток нераспределенных средств на едином налоговом счету (ЕНС) в сумме 1 трлн 647,0 млрд рублей.

Расходы консолидированного бюджета в январе-апреле 2023 года составили 18 трлн 376,0 млрд рублей после 13 трлн 517,5 млрд рублей в первом квартале.

Дефицит федерального бюджета РФ в первые четыре месяца 2023 года составил 3 трлн 49,4 млрд рублей, увеличившись с 2 трлн 85,8 млрд рублей в первом квартале. Минфин предварительно оценивал дефицит по итогам января-апреля в 3,424 трлн рублей. То есть теперь его оценка снижена примерно на 375 млрд рублей.

Доходы федерального бюджета в январе-феврале оцениваются в 7 трлн 785,1 млрд рублей, за первый квартал они составляли 5 трлн 678,9 млрд рублей.

Расходы федерального бюджета за январь-апрель составили 10 трлн 834,5 млрд рублей (Минфин месяц назад оценивал их суммой 11,206 трлн рублей, то есть пересмотр размера дефицита обусловлен в основном пересмотром оценки расходов примерно на 371,5 млрд рублей) после 7 трлн 764,7 млрд рублей в первом квартале.

По предварительным данным, консолидированные бюджеты субъектов РФ в январе-апреле исполнены с профицитом 1 трлн 360,6 млрд рублей, он увеличился на 663,8 млрд рублей, или почти в 2 раза, с 696,8 млрд рублей в первом квартале.

Доходы региональных бюджетов в первые четыре месяца 2023 года оцениваются в 7 трлн 181,3 млрд рублей (в первом квартале - 4 трлн 908,8 млрд рублей), расходы - 5 трлн 820,8 млрд рублей (в первом квартале - 4 трлн 212,0 млрд рублей).

Бюджеты государственных внебюджетных фондов в январе-апреле 2023 исполнены с дефицитом 174,0 млрд рублей, который сократился с 460,3 млрд рублей по итогам первого квартала. Доходы фондов за четыре месяца составили 4 трлн 740,1 млрд рублей, расходы – 4 трлн 914,1 млрд рублей.

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов исполнены с профицитом 127,9 млрд рублей при доходах 976,2 млрд рублей и расходах 848,3 млрд рублей.