Дефицит бюджета РФ в январе-мае составил 3,4 трлн руб.

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в январе-мае, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 3,411 трлн рублей. За последний месяц этот показатель практически не изменился: в январе-апреле министерство оценивало дефицит в 3,424 трлн рублей.

В целом на год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн рублей.

Доходы бюджета за пять месяцев составили 9,818 трлн рублей, что на 19% ниже объема поступлений за тот же период прошлого года. Доходы за январь-апрель оценивались Минфином в 7,782 трлн рублей, исходя из этого в мае они составили 2 трлн рублей.

Ненефтегазовые доходы выросли год к году на 9% - до 6,965 трлн рублей (в январе-апреле был рост на 5%). Минфин вновь объясняет это нормализацией динамики поступления крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) после сокращения в январе. При этом министерство отмечает, что в целом объем и траектория поступления ненефтегазовых доходов "свидетельствуют о некотором превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете".

Нефтегазовые доходы в январе-мае снизились на 50% - до 2,853 трлн рублей (месяцем ранее снижение было на 52% - до 2,282 трлн рублей).

Расходы в январе-мае сложились в размере 13,229 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 27%. Исходя из цифр за январь-апрель - 11,206 трлн рублей, в мае расходы составили 2,023 трлн рублей (в апреле они были 3,129 трлн рублей, в марте - 2,333 трлн рублей). По данным министерства, месячная динамика исполнения расходов постепенно выходит на нормальный уровень после ускоренного финансирования в январе-феврале отдельных контрактуемых расходов.

Согласно закону о бюджете, доходы федерального бюджета в 2023 году запланированы в размере 26 трлн 130,3 млрд руб., расходы - 29 трлн 55,6 млрд руб., дефицит - 2 трлн 925,3 млрд руб.