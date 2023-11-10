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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-сентябре снизился почти до 1 трлн рублей

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Консолидированный бюджет России в январе-сентябре 2023 года, по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 1 трлн 37,2 млрд рублей, сказано в материалах на сайте Федерального казначейства.

В январе-августе 2023 года консолидированный бюджет РФ был исполнен с дефицитом 1 трлн 469,8 млрд рублей. То есть в сентябре дефицит уменьшился на 432,6 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета в январе-сентябре составили 40 трлн 851,5 млрд рублей, расходы - 41 трлн 888,7 млрд рублей.

Дефицит федерального бюджета РФ в первые девять месяцев 2023 года составил 1 трлн 450,1 млрд рублей. Доходы федерального бюджета в январе-сентябре оцениваются в 19 трлн 734,5 млрд рублей, расходы - 21 трлн 184,6 млрд рублей.

Консолидированные бюджеты регионов в январе-сентябре исполнены с профицитом 1 трлн 149,8 млрд рублей при доходах региональных бюджетов 15 трлн 856,5 млрд рублей, расходах - 14 трлн 706,7 млрд рублей.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов в январе-сентябре исполнены с дефицитом 875,4 млрд рублей. Доходы фондов за девять месяцев составили 11 трлн 163,5 млрд рублей, расходы - 12 трлн 38,8 млрд рублей.

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов за этот период исполнены с профицитом 138,4 млрд рублей при доходах 2 трлн 209,3 млрд рублей и расходах 2 трлн 70,9 млрд рублей.

Федеральное казначейство
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