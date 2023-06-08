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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

РЖД с начала года фиксируют рост на 4,1% экспорта в морские порты России

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в адрес российских морских портов в январе-мае 2023 года составила 144,9 млн тонн, что на 4,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания.

В том числе в порты северо-запада (с учетом припортовых станций Октябрьской, Северной и Калининградской ж/д) было отправлено 56,4 млн тонн различных грузов (+6,3% к январю-маю 2022 г.), в порты Дальнего Востока 48,6 млн тонн (+4,3%), в порты юга (с учетом припортовых станций Северо-Кавказской и Приволжской ж/д) - 40 млн тонн (+1,2%).

В структуре экспортного грузопотока доля угля составила 54,5%, нефтяных грузов - 22%, удобрений - 6,3%, черных металлов - 5,1%, зерна - 3,9%, руды - 1,6%.

Положительную динамику продемонстрировали перевозки в порты зерна (рост в 2,5 раза, до 5,7 млн тонн), химикатов и соды (в 1,4 раза, до 1 млн тонн), удобрений (+8,5%, до 9,1 млн тонн), угля (+6,8%, до 79,1 млн тонн), а также нефтяных грузов (+0,1%, до 31,9 млн тонн).

Основными драйверами роста погрузки в адрес портов северо-запада стали перевозки угля (+22,8%, до 25,5 млн тонн) и удобрений (+7,2%, до 7,6 млн тонн), отмечается в сообщении.

Через морские терминалы Дальнего Востока, помимо угля (+5,1%, до 40,3 млн тонн), выросли экспортные отправки нефтяных грузов (+8,5%, до 2,9 млн тонн).

В адрес портов юга наилучшая динамика наблюдалась в перевозках нефтяных грузов (+2,5%, до 12,6 млн тонн), зерна (рост в 2,5 раза, до 5,6 млн тонн), удобрений (+16,2%, до 1,5 млн тонн), химикатов (+30,8%, до 271,9 тыс. тонн).

РЖД
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