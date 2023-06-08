Акционеры производителя стройматериалов CRH одобрили перенос листинга из Лондона в Нью-Йорк

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ирландской CRH Plc, крупнейшего производителя строительных материалов в мире, одобрили план переноса первичного листинга акций компании из Лондона в Нью-Йорк.

Свыше 95% акционеров CRH по итогам голосования на внеочередном собрании поддержали такой шаг, пишет Financial Times. Решение связано с тем, что около 75% прибыли до налоговых, процентных и амортизационных выплат (EBITDA) компании приходится на Северную Америку.

Этот шаг "расширит коммерческие возможности", но не изменит стратегии CRH по созданию сильного бизнеса по обе стороны Атлантики, заявил на собрании председатель совета директоров компании Ричи Буше. Он добавил, что компания продолжит "разумно инвестировать" в европейский бизнес, где она по-прежнему видит возможности для развития.

Вторичный листинг будет перенесен из Дублина в Лондон.

CRH надеется получить разрешение на листинг в США к 25 сентября, заявил финансовый директор Джим Минтерн. Также потребуется одобрение Верховного суда Ирландии.

Котировки акций CRH в ходе торгов в четверг растут на 0,9% в Лондоне и на 0,7% в Дублине. ADR компании на Нью-Йоркской фондовой бирже дорожают на 0,9% в рамках предварительной сессии.