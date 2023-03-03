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Аналитики прогнозируют продолжение перехода компаний с Лондонской биржи в Нью-Йорк

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Компании все чаще отказываются от листинга в Лондоне в пользу Нью-Йоркской фондовой биржи, и эта тенденция может продолжиться, приводит Bloomberg мнения аналитиков.

"Если Лондон не сможет вернуть себе статут ведущего финансового центра, тренд на уход из Лондона, главным образом в Нью-Йорк, скорее всего, продолжится", - полагает партнер Freshfields Bruckhaus Deringer LLP Оливер Лэзенби.

Только на этой неделе листинг в Нью-Йорке предпочли две крупные компании - производитель строительных материалов CRH Plc и lТ-фирма Arm Ltd.

Букмекерская компания Flutter Entertainment Plc и биофармацевтическая Indivior Plc планируют вторичное размещение бумаг в США.

Даже некоторые компании из индекса FTSE 100 рассматривают возможность переноса листинга в Нью-Йорк, сказали агентству источники, пожелавшие остаться анонимными.

По словам Падди Эванса из Citigroup, биржи Соединенных Штатов привлекают компании доступом к более крупному рынку капитала, более высокими оценками стоимости и меньшим контролем над вознаграждениями топ-менеджерам.

Капитализация британского фондового рынка сейчас составляет около $3 трлн против пиковых $4,3 трлн в 2007 году. Совокупная рыночная стоимость компаний с листингом в США за тот же период выросла более чем в два раза, до $43 трлн, по оценке Bloomberg.

Лондон Нью-Йорк CRH Arm Flutter Entertainment Indivior США Великобритания FTSE 100
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