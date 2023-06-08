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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

Инвестофис Абу-Даби поддержал создание линии сборки самолетов с участием SuperJet International

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Инвестиционный офис Абу-Даби (Abu Dhabi Investment Office, ADIO) поддержал проект строительства в Аль-Айне линии сборки самолетов, который планируют реализовать SuperJet International (SJI) и частная инвесткомпания из ОАЭ - Mark AB Capital Investment, сообщается в пресс-релизе SJI.

"Это сотрудничество имеет для нас большое значение и представляет собой дальнейший шаг в построении прочных отношений между Италией и ОАЭ, завершающийся реализацией авиационных программ", - заявил через пресс-службу гендиректор SJI Камилло Перфидо.

Предполагается, что линия окончательной сборки "региональных самолетов" (каких именно - не уточняется) будет построена в Аль-Айне к середине 2025 года. Параллельно к 2026 году SJI планирует создать в ОАЭ и Италии цепочку поставок комплектующих, необходимых для всего цикла авиастроительных работ. На первом этапе инвестиции оцениваются в 200 млн евро.

При поддержке правительства ОАЭ и приобретении 49% акций SJI компанией Mark AB Capital "SJI станет ключевым фактором развития авиастроительной промышленности внутри страны", отмечается в релизе.

SJI - в прошлом российско-итальянское совместное предприятие, созданное структурами ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) и холдингом Finmeccanicа (сейчас - Leonardo) для поставок самолетов Sukhoi Superjet 100 на зарубежные рынки. В феврале этого года SJI сообщала, что ОАК договорилась с Mark AB Capital Investments о продаже ей своей доли в СП в размере 49%. Как уточнялось, эта сделка позволит разблокировать акции ОАК, которые вместе с активами СП были арестованы в Италии летом 2022 года в рамках антироссийских санкций.

После закрытия сделки ОАК фактически выйдет из программы Superjet 100, но сделка будет возможна "только после получения разрешений от государственных органов Италии и России", отмечалось в февральском релизе. В этом случае новая структура акционеров SJI будет состоять из Mark AB Capital Investments (49%), Studio Guidotti International (41%) и Leonardo (10%).

В конце 2023 года ОАК планирует сертифицировать импортозамещенную версию Superjet 100 - SSJ-NEW. В дальнейшем в России предполагается серийный выпуск только этой версии.

Leonardo ОАЭ Камилло Перфидо SJI ADIO ОАК Finmeccanicа
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