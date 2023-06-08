Льгота по НДФЛ в рамках ИИС-3 могут распространить на доход до 30 млн рублей

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Минфин РФ предлагает распространить освобождение от НДФЛ в рамках индивидуального инвестиционного счета третьего типа (ИИС-3) на доход от операций в пределах 30 млн рублей, сообщил директор департамента финансовой политики министерства финансов Иван Чебесков.

Такое освобождение будет действовать только при условии, что инвестор будет держать средства на счете до конца предельного срока - сначала планируется установить 5 лет с дальнейшим постепенным увеличением до 10 лет. "Если продержал в течение этого срока, то гражданин освобождается от уплаты налога на доход, полученный в течение этого времени. Сумма такого освобождения от налога ограничена 30 млн рублей. По сути, надо заработать эти 30 млн рублей в течение 5-10 лет, тогда с этого дохода налог не будет взиматься", - сказал Чебесков в интервью каналу Cbonds.

Он также напомнил, что в целом в рамках ИИС нового типа можно будет получить два типа налоговых льгот. "Первая - когда клиент брокерской или управляющей компании будет вкладывать свои средства, он сможет получить налоговый вычет на сумму до 400 тысяч рублей, как сейчас по ИИСам первого типа. То есть вложил 400 тысяч, а получил налоговый вычет в размере 13%, ну, или для более богатых людей - в размере 15%. Но, как правило, это 52 тысячи рублей", - отметил Чебесков.

Минфин 1 июня сообщил о внесении в правительство поправок в закон "О рынке ценных бумаг", предусматривающих введение с января 2024 года индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3). Предполагается, что физлица смогут открывать одновременно не более трёх договоров ИИС-3 без ограничения по сумме внесенных на них денежных средств, говорилось в сообщении министерства.

Это могут быть договоры доверительного управления и брокерского обслуживания. Однако оформить их можно будет при условии отсутствия действующего договора на ведение ИИС первого и второго типа. При этом ИИС первых двух типов, открытые до конца 2023 года, продолжат действовать на прежних условиях.

Минфин отмечал, что вопрос срока инвестирования через ИИС-3 для получения налоговых льгот обсуждается, рассматривается вариант плавного его увеличения с 5 до 10 лет.

По новому инструменту инвесторам будут доступны налоговые преференции: комбинация льгот ИИС-1 и ИИС-2. В частности, права на получение инвестиционных налоговых вычетов как в сумме денежных средств, внесенных на ИИС-3, так и в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям. Для этого будут подготовлены поправки в Налоговый кодекс, указывало министерство.

При возникновении особой жизненной ситуации граждане смогут полностью или частично потребовать возврата учтенных на ИИС-3 денежных средств без прекращения договора. Перечень документов и требования к ним будут устанавливаться нормативным актом Банка России. Кроме того, правительство установит критерии ценных бумаг, в том числе иностранных эмитентов, приобретение которых не допускается на ИИС-3.