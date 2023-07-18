Минфин обдумывает компромисс с рынком по сроку действия ИИС-3 для налоговых льгот

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Минфин готов рассмотреть компромиссный вариант в вопросе срока действия индивидуального инвестиционного счета третьего типа (ИИС-3) для получения налоговых льгот, который участники рынка считают ключевым для успеха нового инструмента.

В июне Минфин внес в правительство поправки к закону "О рынке ценных бумаг", предусматривающие введение с января 2024 года ИИС-3. По новому инструменту инвесторам будут доступны налоговые преференции: комбинация льгот ИИС-1 и ИИС-2. В частности, права на получение инвестиционных налоговых вычетов как в сумме денежных средств, внесенных на ИИС-3, так и в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям. Директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков отмечал, что планируется предусмотреть плавный переход по сроку действия счетов, необходимому для получения налоговых льгот, начиная с пяти лет в 2024 году, с ежегодным увеличением на год, до 10-летнего срока.

Участники рынка называли такой срок избыточным. "Никто в финансовой индустрии не верит в то, что десятилетний продукт, как бы он ни был хорош, будет востребован гражданами", - говорил президент НАУФОР Алексей Тимофеев в интервью "Интерфаксу" в мае. Он отмечал, что ассоциация готовит предложения для повышения привлекательности ИИС-3, которые хотела бы обсудить с Минфином и ЦБ.

18 июля "РБК Инвестиции" со ссылкой на главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова сообщили о достигнутом со всеми участниками обсуждения компромиссе по поводу начального срока действия ИИС-3, который в течение трех лет планируется пятилетним, а затем будет плавно повышен до 10-летнего срока.

"Да, такая конструкция по ИИС-3 сейчас обсуждается", - подтвердили "Интерфаксу" в пресс-службе Минфина.

В конце мая директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова говорила, что ЦБ и Минфин рассматривают возможность установления более короткого минимального срока по ИИС-3 для получения налоговых льгот, при этом она подчеркивала, что решение будет принято исходя из возможностей бюджета.