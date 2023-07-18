Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Минфин обдумывает компромисс с рынком по сроку действия ИИС-3 для налоговых льгот

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Минфин готов рассмотреть компромиссный вариант в вопросе срока действия индивидуального инвестиционного счета третьего типа (ИИС-3) для получения налоговых льгот, который участники рынка считают ключевым для успеха нового инструмента.

В июне Минфин внес в правительство поправки к закону "О рынке ценных бумаг", предусматривающие введение с января 2024 года ИИС-3. По новому инструменту инвесторам будут доступны налоговые преференции: комбинация льгот ИИС-1 и ИИС-2. В частности, права на получение инвестиционных налоговых вычетов как в сумме денежных средств, внесенных на ИИС-3, так и в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям. Директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков отмечал, что планируется предусмотреть плавный переход по сроку действия счетов, необходимому для получения налоговых льгот, начиная с пяти лет в 2024 году, с ежегодным увеличением на год, до 10-летнего срока.

Участники рынка называли такой срок избыточным. "Никто в финансовой индустрии не верит в то, что десятилетний продукт, как бы он ни был хорош, будет востребован гражданами", - говорил президент НАУФОР Алексей Тимофеев в интервью "Интерфаксу" в мае. Он отмечал, что ассоциация готовит предложения для повышения привлекательности ИИС-3, которые хотела бы обсудить с Минфином и ЦБ.

18 июля "РБК Инвестиции" со ссылкой на главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова сообщили о достигнутом со всеми участниками обсуждения компромиссе по поводу начального срока действия ИИС-3, который в течение трех лет планируется пятилетним, а затем будет плавно повышен до 10-летнего срока.

"Да, такая конструкция по ИИС-3 сейчас обсуждается", - подтвердили "Интерфаксу" в пресс-службе Минфина.

В конце мая директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова говорила, что ЦБ и Минфин рассматривают возможность установления более короткого минимального срока по ИИС-3 для получения налоговых льгот, при этом она подчеркивала, что решение будет принято исходя из возможностей бюджета.

ИИС Иван Чебесков Минфин НАУФОР Ольга Шишлянникова Алексей Тимофеев Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава МВФ потребовала от стран G20 продолжить борьбу с инфляцией

Глава МВФ потребовала от стран G20 продолжить борьбу с инфляцией

Росстандарт отметил снижение доли контрафакта на АЗС страны до 3,9%

Росстандарт отметил снижение доли контрафакта на АЗС страны до 3,9%

"АЛРОСА" начнет добычу на восстановленном руднике "Мир" в 2032 году

"АЛРОСА" начнет добычу на восстановленном руднике "Мир" в 2032 году

В Кремле заявили, что продолжение "зерновой сделки" без РФ сопряжено с рисками

В Кремле заявили, что продолжение "зерновой сделки" без РФ сопряжено с рисками

Заявка на транзит газа через Украину снова вышла на максимум 42,4 млн куб. м

Заявка на транзит газа через Украину снова вышла на максимум 42,4 млн куб. м
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });