Глава SEC заявил о масштабном несоблюдении законодательных требований в сфере криптовалют

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Глава Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслер довольно резко высказался в отношении рынка криптовалютных активов, отметив, что несоблюдение законодательных требований в отрасли может нанести ущерб доверию к американским финансовым рынкам.

"При столь масштабном несоблюдении требований совсем неудивительно, что на криптовалютных рынках так много проблем, - заявил Генслер, выступая на конференции Piper Sandler Global Exchange and FinTech в четверг. - Мы уже видели подобное раньше. Все это напоминает ситуацию, которая была в 1920-х годах, до принятия федеральных законов о ценных бумагах. Спекулянты, мошенники, аферисты и финансовые пирамиды. Люди стояли в очереди в судах по делам о банкротстве".

"Нельзя позволить, чтобы криптовалютные рынки подрывали заслуженное доверие общественности к рынкам капитала. Нельзя допустить, чтобы они вредили доверию инвесторов", - говорится в тексте выступления Генслера, который опубликован на сайте SEC.

Регулятор столкнулся с резкой критикой после предъявления обвинений криптовалютным биржам Coinbase и Binance.

Как сообщалось, SEC обвинила Coinbase в работе без регистрации в качестве биржи, брокера и клирингового агентства в США. Такие же обвинения были предъявлены регулятором и Binance Holdings Inc. В общей сложности SEC обвинила Binance и её основателя Чанпэна Чжао в 13 случаях нарушения правил работы с ценными бумагами.

Генслер отметил, что основная часть криптовалют подпадает под действие законов о ценных бумагах США, в связи с чем "большинство компаний, являющихся посредниками на рынке криптовалют, также должны соблюдать эти законы".

По его словам, соответствующая регистрация криптовалютных бирж является "основой обеспечения базовой защиты инвесторов и рынков".

"Криптовалютным посредникам может потребоваться разделить направления деятельности, ввести в действие своды правил, обеспечивающие защиту от мошенничеств и манипуляций, должным образом отделить средства клиентов, а также изменить подход к клирингу, - сказал Генслер. - Это то, что защищает инвесторов. Тот факт, что они создавали свои платформы, не принимая это во внимание, не должен быть бесплатным пропуском для того, чтобы подвергать инвесторов риску".

Международное рейтинговое агентство Moody's в четверг изменило прогноз рейтингов Coinbase Global на "негативный" со "стабильного", отметив "неопределенность в отношении степени последствий обвинений SEC для бизнес-модели и денежных потоков компании".

Корпоративный рейтинг Coinbase был подтвержден на уровне "B2".