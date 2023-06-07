Активы клиентов Binance на $2,2 млрд оказались под угрозой кражи

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Активы американских клиентов криптовалютной биржи Binance Holdings Inc. на общую сумму около $2,2 млрд могут быть украдены основателем Чанпэном Чжао, предупредила Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Комиссия обратилась в суд с требованием временно заморозить эти активы, пишет CNBC.

В понедельник SEC предъявила Binance и Чжао обвинения в 13 случаях нарушений правил работы с ценными бумагами.

"Чжао и Binance обладали полной свободой действий в отношении активов клиентов на миллиарды долларов", - говорится в заявлении SEC.

Юристы комиссии утверждают, что американское подразделение Binance.US не предоставило четкой информации, кто именно контролирует активы клиентов биржи. У Binance нет официальной штаб-квартиры, а Чжао скрывает свое местонахождение. По данным СМИ, он проживает в ОАЭ.