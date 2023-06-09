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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Четверть белорусской экономики оказалась под санкциями Запада

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Под санкциями Запада оказалась четверть белорусской экономики, заявил на пленарной сессии Евразийского конгресса премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

"Под прямым юридическим действием западных санкций оказалась четверть белорусской экономики, - заявил он. - Фактически мы утратили наши традиционные рынки, рынки наших стран-соседей и с учетом того, что все отрасли так или иначе переплетаются, имеется кумулятивный эффект, остальные сектора экономики были затронуты косвенно".

Головченко также обратил внимание на важность интеграционных процессов в рамках Союзного государства и сотрудничества с партнерами по Евразийскому экономическому союзу. По его словам, важность членства в ЕАЭС состоит именно в том, что прирост в торговле с ЕАЭС компенсирует потери от отсутствия взаимодействия с недружественными странами.

"Мы адаптировались к новой реальности за шесть месяцев, и с августа прошлого года идет восстановление экономики. Эти меры не были бы эффективными сами по себе, без использования возможностей интеграции, взаимодействия в формате как Союзного государства Беларуси и России, так и Евразийского экономического союза", - заявил он.

Роман Головченко Запад ЕАЭС Белоруссия
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