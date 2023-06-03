Белорусский экспорт в Россию вырос более чем на 40% за 2022 год

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Российский посол в Белоруссии Борис Грызлов назвал успехом компенсацию до половины потерь белорусского экспорта за счет переориентировки с Запада на Россию в 2022 году.

"За счет рекордного роста белорусского экспорта в Россию (более чем на 40% в 2022 году) республике удалось компенсировать от 40 до 50% потерь от закрытия европейских рынков. Таких успехов нам удалось достичь всего за один год", - заявил он в статье, опубликованной в издании "СБ. Беларусь сегодня" в субботу.

По его мнению, это является показателем эффективности белорусско-российского взаимодействия, благодаря которому удалось сгладить негативные внешние факторы, в том числе от введенных санкций.

Российский посол подчеркнул, что цель реализуемых на данный момент 28 союзных отраслевых программ - в тонкой настройке, сближении экономических систем двух независимых государств. Он также отметил, что союз Белоруссии и России реализуется по формуле "две страны - одна экономика".

Кроме того, Грызлов считает, что действующие на постсоветском пространстве интеграционные структуры не противоречат друг другу, сопряжение проектов ЕАЭС и Союзного государства может стать основой большого евразийского партнерства.

По его словам, факт того, что Белоруссия и Россия являются участниками как Евразийского экономического союза, так и Союзного государства, не означает, что у РФ есть какие-либо ограничения по достижению аналогичного уровня взаимодействия с Арменией, Казахстаном и Киргизией.

Российский посол считает, что проработка одних и тех же инициатив на различных площадках не снижает эффективности всего процесса. "Более того, наработки Союзного государства могут быть использованы и на уровне ЕАЭС", - добавил Грызлов.