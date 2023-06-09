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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

ЦБ отметил, что уровень продаж валютной выручки экспортерами остается высоким

ЦБ отметил, что уровень продаж валютной выручки экспортерами остается высоким
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Валютная выручка сейчас поступает менее равномерно, чем раньше, но объемы ее продажи экспортерами остаются высокими, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Действительно происходит переход на расчеты в большей степени в национальных валютах, в том числе в рублях. По данным за апрель, уже 41% экспорта оплачивается в рублях. Валютная выручка в иных валютах, и не только в иных валютах, поступает менее равномерно, чем было раньше, потому что есть проблемы расчетов и так далее. Но в целом мы видим, что объемы продажи валютной части валютной выручки остаются высокими. Данные за январь-апрель - крупнейшие экспортеры продают где-то 78% валютной выручки", - сказала она.

По ее словам, существует проблема с расчетами в нацвалютах других стран, в частности, в рупиях, но ее масштаб не растет.

"Что касается проблемы расчета в рупиях, да, есть некоторая проблема, но нельзя сказать, что она такая масштабная и что она растет. Она существует, но мы сейчас не видим признаков ее дальнейшего нарастания", - подчеркнула Набиуллина.

Она добавила, что такие проблемы возникают прежде всего из-за дисбалансов в торговле. "Если дисбаланс есть, а он у нас есть, к сожалению, со многими странами, то да, возникает вопрос накопления активов в национальной валюте и их использования - либо перевод в иные валюты, либо держать в каких-то активах", - отметила глава ЦБ.

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