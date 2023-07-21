Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Глава ЦБ заявила, что доля экспортной выручки, поступающей в РФ, не упала

Снизился сам объем экспорта, пояснила Набиуллина

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Экспортеры оставляют на своих зарубежных счетах несущественную часть своей экспортной выручки - в пределах 1%, так что доля, поступающая в РФ, не снизилась, снизился сам объем экспорта, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Что касается продажи экспортерами выручки, мы продолжаем мониторинг этого. (...) С точки зрения валютной части экспортной выручки, которая поступает в нашу страну, доля никак не снизилась. У нас объемы экспорта снизились", - сказала она.

Банк России, по ее словам, также анализирует, "насколько экспортеры напрямую оставляют средства за рубежом на своих счетах". "По нашим данным, это небольшие средства, в пределах 1% от экспортной выручки", - отметила Набиуллина.

Также, комментируя позицию регулятора относительно постепенного снятия валютных ограничений, глава ЦБ напомнила, что в прошлом году было два этапа их изменения - "вначале были введены очень сильные валютные ограничения и потом они постепенно либерализовывались". Однако, сказала она, все же накоплен большой объем такого рода ограничений, и бизнесу достаточно тяжело в этом ориентироваться.

"Мы сейчас проводим инвентаризацию тех мер, которые были приняты с точки зрения анализа их эффектов, и позиция Банка России заключается в том, что нужно оставить только те из валютных ограничений, которые существенны с точки зрения ответных мер. Остальные, на наш взгляд, нужно убирать и дать больше возможностей и свободы бизнесу выстраивать новые логистические маршруты, отношения с новыми контрагентами, покупателями", - пояснила Набиуллина.

Банк России Эльвира Набиуллина ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Под Тулой запустят производство автокомпонентов для завода Haval

Под Тулой запустят производство автокомпонентов для завода Haval

Набиуллина заявила о вероятном повышении ключевой ставки в дальнейшем

ЦБ не видит предпосылок для отмены ограничений на снятие наличной валюты

ЦБ не видит предпосылок для отмены ограничений на снятие наличной валюты

Набиуллина заявила, что ДКП ЦБ направлена на возвращение инфляции к 4% к концу 2024 г.

Правкомиссия одобрила продажу активов Decathlon в РФ компании-владельцу франшизы Mango

Биржевые цены на бензин с начала июля выросли на 8-10%

Крупнейшие банки Уолл-стрит выплатили $1 млрд выходных пособий с начала года

Крупнейшие банки Уолл-стрит выплатили $1 млрд выходных пособий с начала года

Сигнал ЦБ по денежно-кредитной политике после шага на 100 б.п. вверх остался ястребиным

Банк России повысил прогноз по кредитованию на 2023 год

Банк России повысил прогноз по кредитованию на 2023 год

Банк России улучшил прогноз по росту ВВП РФ на 2023 год до 1,5-2,5%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });