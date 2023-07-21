Глава ЦБ заявила, что доля экспортной выручки, поступающей в РФ, не упала

Снизился сам объем экспорта, пояснила Набиуллина

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Экспортеры оставляют на своих зарубежных счетах несущественную часть своей экспортной выручки - в пределах 1%, так что доля, поступающая в РФ, не снизилась, снизился сам объем экспорта, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Что касается продажи экспортерами выручки, мы продолжаем мониторинг этого. (...) С точки зрения валютной части экспортной выручки, которая поступает в нашу страну, доля никак не снизилась. У нас объемы экспорта снизились", - сказала она.

Банк России, по ее словам, также анализирует, "насколько экспортеры напрямую оставляют средства за рубежом на своих счетах". "По нашим данным, это небольшие средства, в пределах 1% от экспортной выручки", - отметила Набиуллина.

Также, комментируя позицию регулятора относительно постепенного снятия валютных ограничений, глава ЦБ напомнила, что в прошлом году было два этапа их изменения - "вначале были введены очень сильные валютные ограничения и потом они постепенно либерализовывались". Однако, сказала она, все же накоплен большой объем такого рода ограничений, и бизнесу достаточно тяжело в этом ориентироваться.

"Мы сейчас проводим инвентаризацию тех мер, которые были приняты с точки зрения анализа их эффектов, и позиция Банка России заключается в том, что нужно оставить только те из валютных ограничений, которые существенны с точки зрения ответных мер. Остальные, на наш взгляд, нужно убирать и дать больше возможностей и свободы бизнесу выстраивать новые логистические маршруты, отношения с новыми контрагентами, покупателями", - пояснила Набиуллина.