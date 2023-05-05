Лавров отметил, что РФ обсуждает с Индией проблему с отсутствием взаиморасчетов в рупиях

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Отсутствие взаиморасчетов с Индией в рупиях – проблема для России, этот вопрос обсуждается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается рупий, это проблема, потому что на счетах в индийских банках накоплены миллиарды рупий, и нам необходимо использовать эти деньги, для этого рупии должны конвертироваться в другие валюты. Это обсуждается", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Индии.

Так он по просьбе журналиста прокомментировал информацию о том, что переговоры о переходе на взаиморасчеты в национальных валютах между Россией и Индией прекращены.