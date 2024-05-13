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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Китай в I квартале увеличил импорт мороженого из России в шесть раз

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Китай в первом квартале 2024 года импортировал из России более 276 тонн мороженого, что в 6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе со ссылкой на данные Государственного таможенного управления КНР.

"Это уже более 70% от общего объема поставок за весь 2023 год. В прошлом году было отправлено в Китай около 392 тонн", - говорится в сообщении.

Россия входит в топ-10 стран-экспортеров мороженого в Китай, напомнили в "Агроэкспорте".

Агроэкспорт Минсельхоз Китай
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