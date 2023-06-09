Акционеры "Аэрофлота" 30 июня рассмотрят заключение договора D&O на 4 млрд рублей

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Вопрос о заключении нового договора страхования ответственности директоров и топ-менеджеров акционеры ПАО "Аэрофлот" рассмотрят на годовом собрании 30 июня, следует из материалов к собранию.

Договор предполагается заключить на один год с АО "АльфаСтрахование" и АО "СОГАЗ", сказано в материалах. Страховая премия составит не более 63,9 млн рублей.

По договору будет застрахована ответственность директоров и лиц, наделенных правом подписи банковской документации, перед собственниками компании, ее акционерами и третьими лицами на случай предъявления исков о возмещении ущерба.