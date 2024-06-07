ГОСА "Аэрофлота" рассмотрит страхование ответственности топ-менеджеров на 4 млрд рублей

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Аэрофлота" рассмотрят на годовом собрании 28 июня договор страхования ответственности ТОП-менеджеров ПАО (D&O), а также ответственности самой компании на 4 млрд рублей, следует из материалов к собранию.

Акционерам будет предложено одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, утвердить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц компании на срок с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года. Максимальная премия по договору - 48 млн рублей.

Состраховщиками по договору страхования ответственности выступают компании АО "СОГАЗ" и АО "АльфаСтрахование".

Договор включает 3 секции. По первой секции застрахована ответственность генерального директора ПАО "Аэрофлот", членов совета директоров, членов правления, ключевых менеджеров компании. Остальные 2 секции защищают ответственность "Аэрофлота".

По секции A договора объектом страхования выступают имущественные интересы любого застрахованного лица, "связанные с риском возникновения у такого застрахованного лица обязанности возместить понесенные другими лицами финансовые убытки".

Размер страховой премии на каждое застрахованное лицо по договору, который предстоит утвердить, установлен "в равном размере не более 400 тысяч рублей, общее количество застрахованных лиц не более 50".

По секции B договора объектом становятся имущественные интересы ПАО "Аэрофлот", связанные с риском возникновения любых расходов/издержек по возмещению "Аэрофлотом" любых убытков в связи с любым иском к любому застрахованному лицу. Франшиза по этой секции определена в 4 млн рублей.

По секции С договора объектом страхования являются имущественные интересы "Аэрофлота", связанные с риском возникновения у него обязанности возместить понесенные другими лицами финансовые убытки в связи неверным действием компании. Франшиза по этой секции определена в размере 8 млн рублей.