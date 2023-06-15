Глава "НОВАТЭКа" не ждет роста спроса на газ в Евросоюзе

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" в ближайшие годы не ждет роста спроса на газ в Европе, но в мире по мере снижения цен спрос увеличится, заявил на ПМЭФ глава компании Леонид Михельсон.

Он напомнил, что в 2022 году спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в Европе вырос на 68% к предыдущему году. "Но в дальнейшем мы не видим принципиального спроса в данном регионе", - сказал он, отметив, что в регионе будет рост потребления возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности.

В то же время Михельсон ждет роста потребления газа в мире, в частности, в Азии.

В то же время Михельсон ждет роста потребления газа в мире, в частности, в Азии.

"Сейчас видим, что Китай восстанавливается после COVID-19, в этом году уже появился рост на этом рынке на 4%. Растет спрос в Индии. Там поставлена цель довести долю газовой генерации с текущих 6% до 15%. Это целевые рынки для наших проектов", - сказал глава "НОВАТЭКа".

Он заметил, что главное для компании иметь низкую себестоимость, и она добивается этого вводом комплексов по перевалке СПГ в Мурманске и на Камчатке, которые будут названы по названиям коренных народов соответственно "саам" и "коряк", и будет развивать торговлю на этих хабах. Снижению себестоимости, добавил Михельсон, будет способствовать и концепция СПГ-заводов - размещение их модулей на гравитационных платформах.

По его словам, еще до пандемии, когда цены на газ были низкие, многие страны стали пересматривать свои энергобалансы в пользу газа, но потом началась "зеленая повестка", потом COVID-19, что вызвало недоинвестирование в отрасль и рост цен на газ в 2021 году.

"Сейчас роль СПГ для обеспечения стабильности этого рынка на ближайшие годы уже понимают, по-моему, все. Газ и атомную энергетику в 2022 году Евросоюз все-таки признал переходными источниками энергии. Поэтому по мере ввода новых проектов, покрывающих спрос по доступной цене, рынок стабилизируется, спрос на газ продолжит расти. Мы на это рассчитываем. Цены все равно должны опуститься, будет выравнивание (...), и страны будут отказываться от угля в пользу газа и атомной энергетики", - уверен Михельсон.

Он напомнил, что сейчас потребление газа в мире составляет 4 трлн кубометров, из них более 1 трлн куб. м - это межстрановой экспорт из него 60% - трубопроводный экспорт, остальное СПГ.

Потребление газа в мире растет темпом в 1,5-1,8% в год, из них 80% рост потребления СПГ. Ожидается, что к 2030 году в мире будет потребляться 800 млрд кубометров в виде СПГ, а к 2040 году - 1 трлн куб. м.

По словам Михельсона, рынок газа становится всё больше похож на рынок нефти, условия меняются: если раньше контракты заключались на 20-25 лет, то сейчас максимально на 10-15 лет, а из контрактов исчезает запрет на перепродажу.