"НОВАТЭК" запатентовал свою технологию сжижения газа мощностью линии на 6 млн т/г

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" получил российский патент на собственную крупнотоннажную технологию сжижения природного газа на основе смешанных хладагентов "Арктический микс", сообщила компания.

СПГ-технология разработана для реализации крупнотоннажных проектов компании на базе оснований гравитационного типа с производительностью одной технологической линии более 6 млн т СПГ в год.

"Применение смешанных хладагентов расширяет географию использования технологии, способствует увеличению энергоэффективности технологического процесса и сокращению количества используемого оборудования. Данная разработка является важным шагом в локализации технологических линий сжижения и соответствует стратегической цели компании по развитию СПГ-технологий в России", - говорится в пресс-релизе "НОВАТЭКа".

Ранее глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон объявил о планах реализации проекта "Мурманский СПГ" тремя линиями по 6,8 млн т/г, две из которых планируется ввести в 2027 и 2029 году.

У "НОВАТЭКа" запатентована своя технология сжижения "Арктический каскад" мощностью 0,9 млн т/г (завод построен в рамках "Ямал СПГ"), а также крупнотоннажная технология сжижения "Арктический каскад модифицированный" с производством линии в 3 млн тонн в год.