"Технониколь" купила у литовской VMG Group лесообрабатывающее предприятие в Белоруссии

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Производитель стройматериалов "Технониколь" закрыл сделку по покупке "СВУДС экспорт", дочернего предприятия литовской VMG Group в Борисове (Минская область).

"Технониколь" завершила сделку по покупке "СВУДС экспорт". Оценочный объем инвестиций в развитие площадки превышает 20 млн евро", - сообщили в пресс-службе в компании.

Со сменой собственника завод сосредоточится на производстве продукции для стройиндустрии. В ближайшей перспективе компания рассматривает возможность внедрить на заводе технологии для производства строганных погонажных изделий для внутренней и внешней отделки, клееных деревянных комплектов и домокомплектов.

Завод будет поставлять готовую продукцию во все регионы Белоруссии. В планах "Технониколь" - наладить экспорт в Узбекистан, Азербайджан, Турцию, Китай и Южную Корею. При снижении стоимости логистики в страны Юго-Восточной Азии и Индии компания будет рассматривать возможность поставок и в этих направлениях.

Как напомнили в компании, в прошлом году предприятие вышло на новый рынок - деревообработки и лесозаготовки. Предприятие в Борисове - пятое лесопромышленное предприятие в контуре компании.

Корпорация "Технониколь" - производитель строительных материалов и систем. Сейчас у компании 66 производственных площадок.