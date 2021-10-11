Гендиректор "ТехноНиколь": основной скачок цен на сырье уже произошел, но его стоимость будет расти еще 5-8 лет

Владимир Марков рассказал о ситуации на рынке стройматериалов и о планах развития компании

Владимир Марков Фото: Пресс-служба

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Строительный бум, наблюдающийся в России с конца 2020 года, и ралли на сырьевых рынках привели к резкому росту цен на стройматериалы. Подорожание, очевидно негативное для потребителей, одновременно повышает привлекательность российского рынка для производителей. Ведь теперь капиталоемкие проекты будут иметь заметно меньший срок окупаемости.

О ситуации на рынке стройматериалов, работе производств в условиях пандемии, инвестпрограмме в интервью "Интерфаксу" рассказал Владимир Марков, генеральный директор производственной компании Сергея Колесникова и Игоря Рыбакова "ТехноНиколь".

- В чем причина нынешнего высокого спроса на стройматериалы? Это новая "нормальность" или следствие нарушения работы экономики из-за пандемии?

- С конца 2020 года и все первое полугодие текущего года мы были свидетелями небывалого строительного бума. Причин тому несколько: сыграли роль и отложенный из-за пандемии спрос, и внедрение различных программ господдержки, льготное кредитование, субсидирование, госпрограммы, которые запустились на Севере и Дальнем Востоке, а также небывалый спрос на первичные сырьевые компоненты.

С 2015 года в России цена на стройматериалы находилась на достаточно низком уровне. Капиталоемкие проекты, такие, как заводы по производству каменной ваты, имели сроки окупаемости без государственной поддержки 20 и более лет. Это был интересный период, когда инвестировать было выгоднее не в российское, а в зарубежное производство, где применяются такие же технологии, но цены на конечную продукцию существенно выше. Например, срок окупаемости завода в Польше составлял порядка 11 лет - вдвое меньше, чем в России. В такой ситуации при формировании инвестпрограммы мы приоритет отдавали зарубежным странам. В результате у нас (в России - ИФ) на фоне строительного бума резко вырос спрос на стройматериалы, который привел к дефициту, обусловленному нехваткой производственных мощностей. И кардинально изменить ситуацию сейчас не получится. Ни мы, ни конкуренты не вкладывались в организацию производства каменной ваты в России, а чтобы ввести в эксплуатацию такой завод необходимо 2,5 года. Соответственно, все это время мы будем ограничены в мощностях, а ситуация с дефицитом и повышенным спросом будет сохраняться.

Добавлю, что в некоторых сегментах ситуация несколько лучше. Например, на рынке шире представлены рулонные материалы, над их производством работает больше предприятий, да и инвестиционный цикл короче - чтобы запустить проект, необходимо 1,5 года и меньший объем инвестиций, чем в производство каменной ваты. В данном сегменте удается нивелировать скачки спроса.

- В каких категориях спрос в текущем году вырос больше всего, а в каких - меньше?

- Сейчас мы наблюдаем высокий спрос на все категории товаров, но больше всего востребованы теплоизоляционные материалы и полимерные мембраны. Как я уже сказал, это обусловлено ограниченным количеством мощностей в связи с капиталоемкостью производств. Однако в середине лета мы столкнулись с трудностями и в удовлетворении спроса на рулонные материалы, но они были связаны не столько с производственными, сколько с логистическими мощностями. Не секрет, что в 2021 году практически весь рынок столкнулся с кризисом автомобильных перевозок. Водителей без QR-кодов, справок о вакцинации не пускали в отдельные регионы, многие решили переждать этот период или переквалифицироваться на другие проекты. Это привело к тому, что резко вырос спрос на услуги крупных компаний, у которых, в свою очередь, взлетели цены, наблюдалась нехватка транспорта. В результате, около 2-3 млн кв. метров рулонных материалов мы не смогли отгрузить. У нас 16 производственных локаций в России, и мы концентрированно выбираем очень большой объем автомобильного транспорта в конкретных зонах. Например, в Рязани мы отгружаем в год порядка 150 тыс. машин. В таких объемах ограниченное предложение на рынке грузоперевозок ощущалось особенно остро.

Возвращаясь к спросу на нашу продукцию, мы увидели даже неожиданно высокий интерес к тем сегментам, которые ранее не пользовались большой популярностью. Так, на люксовый продукт премиального сегмента Luxard (композитная черепица - ИФ), представляющий сочетание технологичной композиции из алюцинка c гранулами натурального камня, всегда была определенная категория покупателей. Загрузка мощностей была неполной, и мы пытались расширить производство другой продукцией, перепрофилировать. Но текущий год все изменил, мы наблюдаем высокий спрос и на Luxard, имеющиеся мощности используются в полном объеме.

Добавлю, что рост спроса на нашу продукцию наблюдается как со стороны крупных застройщиков, так и в коттеджном малоэтажном строительстве - на 20% и 22% соответственно.

- Каков прогноз консолидированных продаж корпорации "ТехноНиколь" на 2021 год?

- В 2020 году "ТехноНиколь" реализовала продукцию на 113 млрд рублей (без учета НДС), что на 9% больше, чем годом ранее. На текущий год мы ставили себе план в 121 млрд рублей, но уже сейчас, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, мы идем с опережением, на 37% перевыполнили его. Если тенденции на рынке сохранятся в оставшиеся месяцы, по итогам 2021 года получим выручку в размере 150 млрд рублей (без учета НДС).

Наибольший вклад в объем продаж в России внес рост цен, однако и в натуральном выражении мы видим движение вверх. В текущем году данная тенденция сохраняется: существенная часть выручки, примерно 2/3 обусловлена ценовыми факторами, еще треть - увеличением объемов реализации.

В Европе мы запустили новое производство, соответственно, это позволило увеличить объемы продаж. Там мы активно растем.

Есть проекты, которые показали значительную динамику в натуральных показателях - объем реализации увеличился до 40%. Но в направлениях, в которых наши мощности ограничены, таких как каменная вата - рост обеспечен за счет интенсификации производственных линий. Мы уже фактически подходим к квотированию, ведь в нынешних реалиях предоставить кому-то больший объем продукции, означает, отнять ее у другого покупателя.

В целом, если говорить в среднем по всей номенклатуре "ТехноНиколь", мы планируем в текущем году увеличить объем производства на 10%.

- Какова в среднем доля сырья в себестоимости продукции корпорации?

- Средняя доля сырья в себестоимости очень разная. Если мы рассмотрим полимерную изоляцию, пенополистирол - там доля сырья в себестоимости доходит до 85%. А полистирол общего назначения в текущем году вырос (подорожал - ИФ) вдвое. Сейчас его цена немного откатилась назад, но она в 1,5 раза превышает показатели аналогичного периода 2020 года. Как бы странно это ни звучало, но такая динамика обусловлена, в первую очередь, небывалыми холодами зимой этого года в штате Техас, который является ключевой производственной агломерацией в мире по производству полимерного сырья. Из-за аномально низких температур было остановлено несколько заводов, что привело к дефициту сырья во всем мире, спрос вырос в 2-2,5 раза. Биржа сразу отреагировала повышением цен. В этих условиях и нам пришлось принимать меры, так как при такой доле себестоимости повышение цен на сырье вдвое сделало бы нас автоматически убыточными, пришлось следовать тенденциям рынка.

Отмечу, что котировки сырья на месяц мы получаем только в его начале. Такая неопределенность также отражается на стоимости продукции для конечного потребителя. Влияние оказывает и ажиотажный спрос на сырьевые компоненты, которые потребляет не только строительная индустрия. Тот же полистирол общего назначения в основном используется при производстве пищевой упаковки. Он очень востребован. Соответственно потребительский портфель смещается в сторону наиболее платежеспособных контрагентов, а также тех, кто работает по предоплате.

Если говорить о каменной вате, там стоимость базового сырья не такая высокая, при ее производстве используется кокс, который вырос в этом году в цене в 1,5 раза, а также связующие смолы, необходимые для склеивания волокон, и они тоже подорожали.

- Мощности заводов "ТехноНиколь" загружены полностью? Есть ли резервы для увеличения производства?

- В сезон они загружены полностью. Мы всегда рассчитываем свою производственную программу, чтобы в период высокого спроса иметь даже некий дефицит мощностей. Строительный рынок неоднороден: потребление продукции в августе в 10 раз выше, чем в январе. Соответственно самая оптимальная производственная стратегия заключается в том, чтобы зимой работать на склад, на создание так называемой "складской подушки" по основным позициям, которую в пиковые месяцы можно постепенно ввести в рынок. Это позволяет сохранить баланс. Если же при строительстве производственных мощностей ориентироваться на максимальное потребление, сложно обеспечить их полноценное использование, возникнет колоссальная амортизация. И одна из проблем текущего года была связана с очень высоким ажиотажным спросом в 2020 году. Это привело к тому, что в 2021 год мы вошли с остатками, которые были существенно ниже, чем годом ранее. В результате в пиковый период образовался двойной дефицит, который оказал существенное влияние на количество отгружаемой продукции.

- Чем обусловлен повышенный спрос в 2020 году?

- Главные ограничения были в марте-апреле, когда никто не понимал, к каким последствиям приведут локдауны. В четвертом квартале ситуация кардинально изменилась: открылось госфинасирование проектов, вырос спрос.

- Если в текущей ситуации цены на рынке растут, означает ли это, что маржа производителей стройматериалов увеличивается? Повышала ли "ТехноНиколь" оптовые и розничные цены на свою продукцию?

- Маржа у нас находится на уровне 2020 года. Связано это с тем, что мы еле успевали поднимать цены за ростом сырьевых компонентов. Разумеется, рост стоимости сырья деструктивно влияет на маржу и уменьшает ее, а рост цены на продукцию - увеличивает. В данном случае, нам удалось сбалансировать эти два фактора.

Розничные цены могли бы расти, так как частные потребители были готовы отдать большие деньги за необходимую им продукцию в условиях дефицита. Однако их доля в нашем портфеле очень мала. Основные наши потребители - индустриальные, профессиональные оптовые игроки. А в опте цены формируются иначе, стабилизирующую роль здесь играют долгосрочные контракты и обязательства, стратегическое партнерство. Это приводит к тому, что даже когда объявляется повышение розничной цены, достаточно продолжительное время основные потребители продолжают получать продукцию на прежних условиях.

Отмечу, что динамика цен на нашу продукцию в текущем году разная, в среднем, они превышают аналогичный период прошлого года на 20%.

- Ваш прогноз ситуации с ценами на стройматериалы и спросом на них в России в оставшиеся месяцы 2021 года и в 2022 году.

- Скорее всего, будет волнообразная динамика: ажиотажный спрос станет сменяться затишьем. Но точно могу сказать, что цен 2020 года уже никто не увидит. Мы вошли в период сырьевого суперцикла, который носит глобальный характер. Соответственно стоимость сырья во всем мире будет расти ближайшие пять-восемь лет, в долгосрочном трендовом горизонте. Тем не менее, я считаю, что основной скачок уже произошел, и в 2022 году мы не увидим такого значительного роста цен, динамика будет более сглаженной.

- "ТехноНиколь" планирует нарастить экспорт по итогам 2021 года?

- Если говорить о российских предприятиях, у нас доля экспорта балансирует в районе 25% от общего объема продаж. В текущем году мы рассчитываем экспортировать продукцию на общую сумму порядка 200 млн евро, что соответствует показателю прошлого года.

Фактически мы достигли некоего предела по доле экспорта в общем объеме реализации. Связано это, в первую очередь, с логистическими ограничениями и стоимостью транспортных услуг. Например, из центральной части России мы можем довести каменную вату в Польшу, не дальше. Стоимость перевозок автотранспортом с момента начала пандемии увеличилась в два и более раза, морские контейнерные перевозки выросли в шесть-десять раз. В таких условиях маловероятно, что мы увеличим объемы экспорта из России в ближайшем будущем. Поэтому основной акцент делаем на развитии собственной производственной базы в Европе. Так, в этом году мы запустили крупнейший инвестиционный проект - завод по производству каменной ваты в Польше, планируем дальнейшее развитие этой производственной площадки. Был также реализован крупный проект по организации производства стекловаты в Шотландии. Сейчас наши продажи в европейском дивизионе, исключая СНГ, составляют порядка 250-300 млн евро в год. И ожидается в дальнейшем значительный рост, который мы обеспечим организацией и развитием собственных производств.

Ареал наших поставок из России достаточно ограничен. Но это позволяет экономить ресурсы для внутреннего рынка. Наращивание производственных мощностей позволит обеспечить потребности стройиндустрии нашей страны.

- Сейчас, помимо России, "ТехноНиколь" имеет производства в таких странах, как Белоруссия, Литва, Италия, Великобритания, Германия, Польша. Планируете ли открывать заводы в новых для себя странах или расширять уже имеющиеся заводы за рубежом?

- Ключевые рынки, на которые мы сейчас смотрим по организации производства, - Италия, Германия, Великобритания и Польша. Там у нас есть производственные локации, мы хотим их довести до уровня комбинатов.

Если говорить об СНГ, мы видим перспективы в Казахстане, где планируем создать производственную агломерацию. Есть прицел на Азию, но это будут относительно небольшие инвестиции. У нас сформирован существенный инвестиционный пакет проектов, которые будет реализован в России.

- На каких рынках жестче конкуренция - на внутрироссийском или зарубежном?

- Конечно, за рубежом. С точки зрения конкуренции Россия сильно отстает от западных рынков, где правила ведения и организации бизнеса, налогового режима более либеральны. Это стимулирует к появлению новых игроков на рынке. В России и бизнес-культура, и бизнес-среда улучшается, но нам еще догонять и догонять. По количеству игроков мы значительно уступаем Европе, соответственно и уровень конкуренции у нас ниже.

- Думает ли "ТехноНиколь" о публичном размещении акций или облигаций?

- Пока не планируем. Выход на биржу мы рассматривали до 2008 года, но кризис того года заставил нас отказаться от намерений. Думаю, в ближайшие десять лет этого не произойдет. Мы приняли жесткое правило - финансировать проекты развития и строительства заводов исключительно собственными средствами.

- Каковы ключевые направления инвестпрограммы? Сколько средств планируется направить на ее реализацию в текущем году и в ближайшую пятилетку?

- В 2020 году мы инвестировали в развитие порядка 4 млрд рублей, планы на текущий год - 11-12 млрд рублей. Что касается дальнейшего развития, то мы приняли стратегию, предусматривающую инвестиции в течение 5 лет, в период 2022-2026 годов, в объеме не менее 60 млрд рублей. Но пару недель назад у нас состоялась сессия стратегического планирования, были добавлены некоторые проекты и теперь сумма инвестиций предполагается в размере свыше 70 млрд рублей. Так что цифра будет выше первоначально запланированной.

Ключевые направления - теплоизоляция, 70-80% от общего объема инвестпрограммы будет направлено на реализацию проектов в этом сегменте. Во-первых, это наиболее капиталоемкое направление, во-вторых, именно по этим материалам сейчас наблюдается наиболее острый дефицит. В росте цен потребители видят негативный момент, но для производства в стратегическом плане - это благо, так как дорогостоящие проекты в России становятся привлекательными с точки зрения окупаемости. Мы хотим этим шансом воспользоваться. А прибыль, которую мы получаем, будет вложена в строительство новых и увеличение производственных мощностей существующих заводов в России, выпускающих востребованную продукцию.

Если говорить о географии, то в числе перспективных направлений развития Дальний Восток, который поддерживается правительственными декларациями и интервенциями. Мы собираемся расширить там свое производственное присутствие. Обделен инвестиционной активностью Северо-Запад. В Выборге организовано производство рулонных материалов, но теплоизоляцию мы возим из центральной России. В планах - строительство каменно-ватного завода. Планируем расширять действующие производства в Поволжье, на Урале и на Юге.

- Корпорация внедряет нормы ESG в работе?

- Корпорация на протяжении последних десяти лет занимается различного рода экологическими проектами. А начиная с 2017 года мы реализовали несколько сотен проектов, направленных как на охрану воздуха, так и улучшение производственной среды для сотрудников на наших предприятиях. Затраты на эти цели составили порядка 8 млрд рублей.

У нас большие программы по рециклингу и отходов производства, и возврата воды, очистки воздуха. Мы одними из первых построили завод по вторичной переработке полимеров, сейчас будем строить второй. Корпорация является одним из самых крупных потребителей резиновой крошки, которая производится из переработанных автомобильных шин.

Сейчас тема "зеленой" экономики выходит на более высокий уровень. В частности, Сбербанк инициировал создание ESG-community, мы собираемся участвовать в его работе. Наша задача на ближайшие пять лет - снизить расходы по электроэнергии и уменьшить водопотребление на 20%, в пять раз увеличить переработку пластиков и полимеров и в десять раз - рециклинг отслуживших свой срок материалов. Уже сейчас есть практика, когда материалы снимают с крыши, мы их принимаем и перерабатываем и выпускаем новый продукт. Причем, если говорить о каменной вате, она не обязательно должна быть нашего производства, мы готовы принимать на переработку продукцию любых производителей.

Однако в Европе "зеленая" экономика находит больший отклик, эти вопросы на повестке дня уже давно, да и потребители более позитивно относятся к любым проявлениям экологической ответственности компаний. В России этот процесс тоже уже запущен, но с точки зрения большой индустрии такие требования к ESG-стандартам возникли последние год-два. Мы только в начале пути, но уверен, что это будет иметь очень большое значение через те же пять лет.

При этом я считаю, что бизнесу необходимо объединиться и принять участие в разработке стандартов. Если этим будет заниматься исключительно государство, мы можем получить ситуацию, когда люди, имеющие общее представление о производственных процессах, будут создавать нормативы и правила, по которым нам придется работать. Мы обязаны принять участие в становлении и формировании ESG-стандартов, чтобы, с одной стороны, удовлетворить потребности общества, а с другой - не нанести фатальный удар бизнесу.