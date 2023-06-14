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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:38

Суд в США временно заблокировал сделку Microsoft и Activision Blizzard

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Окружной суд Сан-Франциско по ходатайству Федеральной торговой комиссии (FTC) временно заблокировал сделку Microsoft Corp. и Activision Blizzard Inc., сообщает MarketWatch.

Microsoft рассчитывала закрыть сделку по покупке Activision объемом $69 млрд уже 16 июня. Однако FTC 12 июня обратилась в суд, и судья Эдвард Давила временно запретил продолжать сделку и назначил на 22-23 июня рассмотрение вопроса о возможном продлении запрета.

В Microsoft назвали этот запрет ожидаемым.

Американский регулятор считает, что покупка Activision даст Microsoft возможность контролировать доступ пользователей к видеоиграм компании на устройствах помимо Xbox. Кроме того, FTC полагает, что сделка может привести к подъему цен на видеоигры, ухудшению их качества на альтернативных платформах, а также к полному отказу от предоставления доступа к видеоиграм пользователям других приставок.

В декабре прошлого года FTC подала иск в суд, чтобы заблокировать сделку. Судебные разбирательства между Microsoft и FTC намечены на август.

Activision Blizzard выпустила игры Call of Duty, Diablo и World of Warcraft.

FTC Microsoft Activision Blizzard США Сан-Франциско
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