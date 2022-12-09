Торговая комиссия США планирует заблокировать слияние Activision Blizzard с Microsoft

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Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Большинство руководителей Федеральной торговой комиссии (FTC) США проголосовали за обращение в суд с требованием заблокировать покупку разработчика видеоигр Activision Blizzard IT-гигантом Microsoft Corp.

За передачу дела в суд проголосовали трое из четырех руководителей FTC, пишет Financial Times.

"Мы не можем допустить, чтобы Microsoft получила контроль над ведущим независимым разработчиком видеоигр и смогла использовать это для ослабления конкуренции на множестве динамичных и быстрорастущих игровых рынков", - сказала глава антимонопольного бюро FTC Холли Ведова.

Microsoft объявила о планах купить Activision, выпускающую такие игры как Call of Duty, Diablo и World of Warcraft, за $69 млрд в январе. Компании рассчитывают закрыть сделку к середине 2023 года.

Руководство FTC опасается, что Microsoft может повысить цены на видеоигры, ухудшить качество игр для владельцев других консолей, изменить условия доступа к контенту или вовсе лишить конкурентов своего контента. Microsoft производит приставки Xbox и конкурирует в этом сегменте с Sony Corp. (производитель консолей PlayStation) и Nintendo Co. (Switch).

Акции Activision Blizzard на торгах в четверг потеряли 1,5%, бумаги Microsoft прибавили в цене 1,2%.