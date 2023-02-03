Activision Blizzard выплатит SEC штраф в $35 млн из-за харрасмента

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Американский разработчик видеоигр Activision Blizzard согласился выплатить $35 млн для урегулирования обвинений в том, что он не соблюдает меры контроля и процедуры раскрытия информации. Об этом говорится в сообщении Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Это связано с жалобами сотрудников на неправомерные действия на рабочих местах. Кроме того, компания урегулировала обвинения в нарушении правил защиты осведомителей.

Согласно заявлению SEC, в 2018-2021 годах Activision Blizzard не хватало средств контроля и процедур для сбора и анализа жалоб сотрудников на неправомерные действия на рабочем месте. В результате руководство компании не получало достаточно информации, чтобы понять объем и существо жалоб сотрудников на харрасмент. В результате оно не могло оценить наличие каких-либо существенных проблем, которые требовали бы публичного раскрытия.

"Activision Blizzard не внедрила необходимые средства контроля для сбора и рассмотрения жалоб сотрудников на неправомерные действия на рабочем месте, что оставило ее без средств для определения наличия более серьезных проблем, о которых необходимо сообщать инвесторам", - сказал директор регионального офиса SEC в Денвере Джейсон Берт.

Кроме того, компания предпринимала меры, "направленные на то, чтобы помешать бывшим сотрудникам напрямую общаться с SEC о возможном нарушении закона о ценных бумагах, что является не только плохим корпоративным управлением, но и незаконным", отметил он.

Activision Blizzard согласилась на выплату штрафа, не признавая и не опровергая выводы SEC.

Как сообщалось, в конце 2021 года разразился скандал, связанный с тем, что руководство компании не реагировало на многочисленные жалобы сотрудниц по поводу сексуального домогательства и дискриминации. В американских СМИ появились сообщения, что главный исполнительный директор Activision Blizzard Бобби Котик не проинформировал совет директоров о нескольких жалобах на сексуальные домогательства со стороны сотрудников мужчин по отношению к женщинам.

Котировки акций Activision Blizzard снижаются на 0,7% в ходе торгов в пятницу. Рыночная стоимость компании за последний год снизилась на 3,3% (до $60,4 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite упал на 14,2%.

Activision Blizzard разрабатывает такие известные серии игр для приставок и компьютеров, как Call of Duty, Diablo и World of Warcraft, а также игры для мобильных устройств Candy Crush.