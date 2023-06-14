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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:38

МЭА отметило сокращение экспорта нефти из России до 7,8 млн б/с

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в мае сократился на 260 тысяч баррелей в сутки по сравнению с апрелем, до 7,8 млн б/с, практически не изменившись в годовом исчислении, сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежемесячном отчете.

При этом экспорт нефти вырос на 90 тысяч б/с, до 5,2 млн б/с, а экспорт нефтепродуктов сократился на 350 тысяч б/с, до 2,6 млн б/с. На долю Китая и Индии приходилось не менее 56% от общего объема российского экспорта, поставки в Африку, на Ближний Восток и в Латинскую Америку составляли еще 12%, отмечает агентство. Предполагаемая выручка от экспорта упала на $1,4 млрд до $13,3 млрд, что на 36% меньше, чем год назад, при снижении средних цен на нефть с $60 за баррель в апреле до $55 за баррель в мае.

По оценке МЭА, добыча нефти (без учета конденсата) в России в мае составляла 9,45 млн б/с по сравнению с 9,6 млн б/с в апреле. Однако по данным вторичных источников, которые приводит агентство, майский показатель всего лишь на 370 тысяч б/с ниже уровня февраля (9,83 млн б/с), от которого страна планировала снизить производство на 500 тысяч б/с сначала в марте, потом продлив сокращение до июля, а затем до конца года.

МЭА
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