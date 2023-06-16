Минэнерго предупредило о сокращении годовой добычи нефти с конденсатом на 20 млн тонн

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU -Россия заметно снизит добычу нефти в 2023 году из-за решения о добровольном сокращении производства, сказал телеканалу "Известия" министр энергетики Николай Шульгинов.

"По добыче действуют такие факторы - не только санкции, больше из-за добровольного снижения, которое на себя взяла Россия - 500 тысяч баррелей в сутки. Поэтому это больше действует. Снижение добычи с конденсатом будет примерно, наверное, на 20 млн тонн к прошлому году", - сообщил он.

"Добыча газа снижается, и в этом году мы ориентируемся на прогнозы, которые предусмотрены прогнозом социально-экономического развития России. Сегодня мы наблюдаем картину, что добыча идет на 8-10% ниже тех величин, которые заложены в прогнозе. В сентябре будет пересмотрен прогноз, и мы там это отразим", - добавил министр.

"По сниженному газу мы примерно ориентируемся на цифры, которые заложены в прогнозе, рост на 1-2 млн тонн, где-то до 32 млн тонн, по сравнению с 30 млн тонн", - уточнил Шульгинов.

Он отметил, что стране необходимо оборудование, чтобы сжижать природный газ, но обеспечить производство в объеме 100 млн тонн к 2030 году и 120 млн тонн к 2035 году - задача выполнимая.

"Потому что спрос растет, и цены скакнули. Компании, которые над этим работают, им нужно еще какое-то стимулирование, чтобы оптимизировать эту работу еще больше. Я думаю, что это больше какие-то налоговые поддержки и послабления", - сказал министр.

По его словам, задачи по перенаправлению поставок нефти выполнить удалось, хотя это было непросто, потому что санкции постоянно разрастались по различным направлениям: по платежным системам, по стоимости фрахта, по потолку цен.

"Непросто было, но мы предприняли все усилия, чтобы диверсифицировать эти поставки, и мы эту задачу выполнили. Конечно от качественных нефтепродуктов России мало кто отказывался, кроме Европы и Америки, поэтому нам пришлось перенаправить все это в страны Африки, Турцию, страны АТР. Некоторые страны нарастили значительно покупку нефти и нефтепродуктов. Продолжаем в этом направлении работать", - резюмировал Шульгинов.