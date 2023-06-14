МЭА сообщило об отставании ОПЕК+ в мае от плана по добыче нефти на 2,6 млн б/с

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ в мае добывали 36,86 млн б/с нефти, в то время как по условиям соглашения могли извлекать 39,45 млн б/с, подсчитали аналитики Международного энергетического агентства (МЭА).

Таким образом, отставание от плана по итогам мая составило 2,59 млн б/с. Относительно апреля страны альянса снизили нефтепроизводство на 0,75 млн б/с, поскольку начали действовать добровольные сокращения добычи ряда стран ОПЕК+. Как сообщалось, общее снижение в итоге должно составить примерно 1,66 млн б/с (без учета России - около 1,2 млн б/с). Саудовская Аравия приступила к сокращению производства на 500 тысяч б/с, Казахстан - на 78 тысяч б/с, Ирак - 211 тысяч б/с, ОАЭ - 144 тысячи б/с, Кувейт - 128 тысяч б/с, Алжир - 48 тысяч б/с, Оман - 40 тысяч б/с и Габон - 8 тысяч б/с.

Так, добыча стран ОПЕК, участвующих в соглашении, в мае составила 23,68 млн б/с, что на 1,74 млн б/с меньше плана. Страны не-ОПЕК в прошлом месяце добывали на 0,93 млн б/с ниже разрешенного уровня - 14,86 млн б/с (13,18 млн б/с без учета Мексики - ИФ).

Большинство стран, объявивших о добровольных сокращениях, исполнили свои обязательства. В частности, Саудовская Аравия снизила нефтепроизводство на обещанные 500 тысяч б/с, до 9,98 млн б/с. Ирак сохранил добычу на уровне апреля - 4,09 млн б/с, однако страна и так отставала от разрешенного уровня на 340 тысяч б/с. Кувейт снизил производство на 110 тысяч б/с, до 2,57 млн б/с, Алжир - на 40 тысяч б/с, до 0,97 млн б/с, Оман - на 40 тысяч б/с, до 0,8 млн б/с. Россия, по оценке МЭА, добывала 9,45 млн б/с, что на 370 тысяч б/с ниже разрешенного уровня.

Частично падение было компенсировано увеличением производства в Нигерии - на 200 тысяч б/с, до 1,22 млн б/с, однако это по-прежнему значительно ниже разрешенного ей уровня - на 520 тысяч б/с.

МЭА ожидает, что в 2023 году добыча ОПЕК+ снизится на 470 тысяч б/с, до 51,6 млн б/с. В связи с продлением добровольных сокращений на 2024 год, а также пересмотром целевых квот падение производства может продолжиться и в следующем году - на 200 тысяч б/с, до 51,4 млн б/с.

"В целом это может привести к дефициту нефти на рынке в 2024 году, второе полугодие будет особенно напряженным", - подчеркнули в МЭА.