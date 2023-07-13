МЭА отметило отставание ОПЕК+ от плана по добыче в июне на 2,55 млн б/с

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ в июне добывали 37,03 млн б/с нефти, в то время как по условиям соглашения могли извлекать 39,57 млн б/с, подсчитали аналитики Международного энергетического агентства (МЭА).

Таким образом, отставание от плана по итогам прошедшего месяца составило 2,55 млн б/с. К маю страны альянса увеличили нефтепроизводство на 70 тысяч б/с.

Так, добыча стран ОПЕК, участвующих в соглашении, в июне составила 23,79 млн б/с, что на 1,63 млн б/с меньше плана. Страны не-ОПЕК в прошлом месяце добывали на 0,92 млн б/с ниже разрешенного уровня - 14,92 млн б/с (13,24 млн б/с без учета Мексики - ИФ).

МЭА подчеркивает, что добыча нефти ведущими производителями альянса, Саудовской Аравией и Россией, в прошлом месяце оставалась стабильной - на уровне 9,98 млн б/с и 9,45 млн б/с соответственно. Организация отмечает рост поставок из Ирака и Нигерии - до 4,17 млн б/с и 1,24 млн б/с соответственно, что частично компенсировало незначительное снижение по другим странам альянса.

МЭА ожидает, что в июле добыча стран ОПЕК+ перейдет к снижению на фоне вступления в силу дополнительного добровольного сокращения со стороны Саудовской Аравии на 1 млн б/с. Тренд продолжится и в августе, поскольку к данному ограничению присоединятся Россия, объявившая о снижении экспорта на 500 тысяч б/с, и Алжир (снизит добычу на 20 тысяч б/с), подчеркнули в агентстве.

С учетом мирового спроса на нефть и прогноза добычи странами, не входящими в ОПЕК+, производство альянса в июле может оказаться на 2 млн б/с ниже потребностей рынка и на 3 млн б/с ниже в августе, считают в МЭА.