Нефтесервисный "Таграс" в 2022 г. увеличил чистую прибыль в 4,3 раза на фоне продажи предприятий

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Компании нефтесервисного холдинга "Таграс" в 2022 году получили совокупную чистую прибыль в размере 28 млрд рублей, что в 4,3 раза больше показателя за предыдущий год, сообщается в годовом отчете холдинга.

Выручка увеличилась на 4%, до 80,6 млрд рублей, валовая прибыль – на 15,3%, до 13,2 млрд рублей, прибыль от продаж – в 1,6 раза, до 8,4 млрд рублей.

В прошлом году прочие доходы (их источники в отчетности не уточняются) выросли в 5 раз и достигли 25,2 млрд рублей.

Как сообщалось, в апреле-мае 2022 года "Таграс" продал "Татнефти" за 25,6 млрд рублей восемь предприятий: ООО "УК "Татбурнефть", ООО "Татинтек", ООО "УК "Татспецтранспорт", ООО "Таграс-Химсервис", ООО "КРС-Сервис", ООО "НКТ-Сервис", ООО "МехСервис-НПО" и ООО "ТМС-Логистика" вместе с их дочерними структурами.

"Таграс" отмечает, что в годовом отчете учтены показатели этих предприятий за первый квартал прошлого года.

Активы холдинга за 2022 год увеличились на 29,7% и составили 123,5 млрд рублей. В том числе, стоимость основных средств возросла на 55,5%, до 22,5 млрд рублей, финансовых вложений и денежных средств – на 62,8%, до 51,8 млрд рублей, дебиторская задолженность – на 31,4%, до 24,5 млрд рублей. Долгосрочные займы достигли 200 млн рублей на конец 2022 года, годом ранее они отсутствовали.

Объем инвестиций группы в минувшем году составил 6,7 млрд рублей.

Сводная бухгалтерская отчетность "Таграса" готовится путем объединения данных отчетности головного ООО "Таграс-Холдинг" и дочерних обществ с исключением внутренних оборотов.

Холдинг "Таграс" создан в 2006 году на базе сервисных подразделений "Татнефти", объединяет 54 предприятия в 8 дивизионах, предоставляющих услуги геофизического, бурового, механического, нефтепромыслового, энергетического и транспортного сервисов.