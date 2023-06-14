Сбербанк в 2023 году планирует заработать от внедрения ИИ 350 млрд рублей

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2023 году планирует получить от внедрения технологий искусственного интеллекта 350 млрд рублей, сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин журналистам в рамках ПМЭФ.

"В этом году мы ожидаем получить порядка 350 млрд рублей эффекта от искусственного интеллекта", - сказал Ведяхин.

Он напомнил, что в 2022 году Сбербанк получил от внедрения этих технологий 250 млрд рублей. "Чем больше бизнес, тем больше эффект от искусственного интеллекта", - отметил Ведяхин.