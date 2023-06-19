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Сбербанк, ВТБ и "Росатом" вошли в топ-3 самых заметных компаний по итогам ПМЭФ-2023

Сбербанк, ВТБ и "Росатом" вошли в топ-3 самых заметных компаний по итогам ПМЭФ-2023
Участники XXVI Петербургского международного экономического форума
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Аналитики системы управления репутацией и медиамониторинга "СКАН-Интерфакс" составили рейтинг самых заметных и упоминаемых в медиа компаний по итогам ПМЭФ-2023.

Лидером рейтинга традиционно стал Сбербанк, ключевые инфоповоды в медиаполе банка были связаны с развитием искусственного интеллекта (ИИ) и высоких технологий. Как сообщили в Сбере, экономический эффект от внедрения ИИ по итогам года может достичь порядка 350 млрд рублей. Наиболее заметным соглашением в рамках ПМЭФ стал договор с мэрией Москвы о намерениях по сотрудничеству в сфере устойчивого развития.

Второе место рейтинга занял другой крупнейший банк – ВТБ. Большой резонанс в СМИ имело заявление главы банка Андрея Костина об отказе от участия в сделке по покупке акций "Яндекса". По его мнению, сделка не должна проходить по рыночным условиям, следует использовать схему с "Фортумом" и взять актив во внешнее управление. Также в ВТБ сообщили о намерении запустить до конца года денежные переводы в Турцию и Индию.

"Росатом" занял третье место, в рамках ПМЭФ госкорпорация заключила ряд международных соглашений. В Шри-Ланке запланировано строительство атомной электростанции мощностью до 300 мегаватт, с Мьянмой подписан меморандум о сотрудничестве в области ветряных электростанций. Кроме того, "Росатом" и компания "ТСС Групп" создадут совместное предприятие (СП) по строительству плавучих энергоблоков для зарубежных рынков.

"Газпром" на полях форума подписал ряд соглашений с главами субъектов РФ, направленных на развитие газоснабжения и газификации регионов. Еще одной важной сделкой стало подписание договора с казахстанской компанией QazaqGaz о транспортировке российского природного газа для потребителей Узбекистана.

Пятерку лидеров замыкает "Роснефть", ключевым событием в информационном поле компании стала новость о соглашении с китайской CNPC о переходе на оплату сырья в национальных валютах. Кроме того, "Роснефть" будет сотрудничать с Роскосмосом в сфере применения спутниковых систем, а с "Росгео" и "Иннопрактикой" – в области изучения континентального шельфа России.

На шестой позиции – РЖД, в ходе ПМЭФ компания подписала соглашение с Тульской областью, которая станет пилотным регионом цифрового проекта РЖД по развитию туристических сервисов. В рамках договора с Москвой планируется совместно развивать технологии квантовой коммуникации на базе кластера "Ломоносов".

Седьмое место занял "АвтоВАЗ". На форуме был представлен новый кроссовер Lada X-Cross 5, собранный на бывшем заводе Nissan. Основой для модели стал китайский FAW Bestune T77. Также была представлена модель Lada Aura стоимостью более 2 млн рублей. Герман Греф, пожелавший протестировать новый премиальный автомобиль, столкнулся со сложностью – машина не завелась. Позднее в "АвтоВАЗе" объяснили, что проблема возникла из-за включенной передачи, вследствие чего сработала защита.

ВЭБ.РФ, расположившийся на восьмой строчке, презентовал ESG-индекс городов и регионов, разработанный совместно со Сбербанком. ESG-индекс состоит из двух частей – городской и региональной, текущая модель охватывает все регионы и 218 городов России.

На девятом месте – Промсвязьбанк, в рамках ПМЭФ был заключен меморандум о расширении сотрудничества с финансовым маркетплейсом "Сравни". Планируется создание сервиса по выпуску виртуальных платежных карт банка, которые пользователи смогут моментально открывать на платформе. ПСБ также анонсировал запуск "Магазина женских инвестиций", который помогал бы женщинам вкладывать средства в бизнес.

Замыкает десятку лидеров Агентство стратегических инициатив, презентовавшее на форуме итоги ежегодного Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. В топ-3 вошли Москва, Республика Татарстан и Подмосковье. Глава АСИ Светлана Чупшева отметила как сложившийся тренд последних лет активную работу глав регионов и региональных команд по улучшению условий для ведения бизнеса.

Название Индекс заметности Упоминания в СМИ
1 Сбербанк 4 704 654 12 124
2 ВТБ 1 964 829 5 744
3 Росатом 1 755 460 3 340
4 Газпром 1 524 182 3 754
5 Роснефть 1 504 289 2 619
6 РЖД 1 496 927 3 085
7 АвтоВАЗ 1 337 832 3 101
8 ВЭБ.РФ 1 235 651 2 144
9 Промсвязьбанк 1 055 540 1 544
10 Агентство стратегических инициатив 949 268 2 640
11 ДОМ.РФ 843 252 1 423
12 Газпром нефть 777 214 1 528
13 Аэрофлот 712 185 1 365
14 Ростелеком 663 634 1 651
15 Московская Биржа 614 915 1 358
16 Ростех 542 654 1 346
17 НОВАТЭК 495 400 1 030
18 Газпромбанк 484 838 967
19 Россети 441 649 1 094
20 Лаборатория Касперского 404 652 832
21 КАМАЗ 400 684 964
22 Корпорация МСП 396 689 1 051
23 ГТЛК 391 367 949
24 Северсталь 353 398 791
25 Норильский никель 328 705 863

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