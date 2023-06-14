Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

ФАС подготовит правила ценообразования для оплаты транспортировки мусора

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба разработает механизм предварительного согласования условий торгов на транспортирование твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщили в пресс-службе ведомства.

"ФАС России предлагает создать механизм предварительного согласования с органами тарифного регулирования начальной максимальной цены контракта при проведении торгов по отбору компаний, которые осуществляют перевозку мусора. Это позволит заранее прогнозировать уровень тарифа для всех потребителей и предотвращать нарушения. При этом сохраняется контроль в части запрета согласованных действий между органами власти и предпринимателями", - решила рабочая группа при экспертном совете ФАС в сфере ЖКХ.

В ведомстве пояснили, что расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов составляют значительную часть в тарифе. При низкой конкуренции на торгах стоимость транспортирования мусора может привести к увеличению расходов, что может отразиться на тарифе. Для защиты от его необоснованного роста тарифные органы "сглаживают" необходимую валовую выручку региональных операторов на несколько периодов.

Также на рабочей группе обсуждали оплату услуг по вывозу мусора индивидуальными предпринимателями и самозанятыми. Кроме того, участники рынка предложили ФАС России рассмотреть вопрос внедрения целевой амортизации и метода доходности инвестированного капитала при установлении тарифов в сфере ТКО.

В ФАС предложили участникам рынка направлять свои предложения к высказанным инициативам службы.

ФАС ЖКХ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Airbus спрогнозировал глобальный спрос на самолеты в 40 850 машин в 2023-2042 годах

Airbus спрогнозировал глобальный спрос на самолеты в 40 850 машин в 2023-2042 годах

Путин подписал закон о переносе на год обязательной аттестации инструкторов-проводников

Путин подписал закон о переносе на год обязательной аттестации инструкторов-проводников
ПМЭФ-2023

Сбербанк в 2023 году расширит сеть в Крыму до 130 банкоматов

МЭА сообщило об отставании ОПЕК+ в мае от плана по добыче нефти на 2,6 млн б/с

МЭА сообщило об отставании ОПЕК+ в мае от плана по добыче нефти на 2,6 млн б/с

ФГУП "НАМИ" приобретает самарское производство Bosch по выпуску систем ABS и ESP

Доллар поднялся выше 85 руб. впервые с 4 апреля 2022 года

Доллар поднялся выше 85 руб. впервые с 4 апреля 2022 года
ПМЭФ-2023

Сбер в 2023 году планирует увеличить ипотечный портфель на 25% против 18% в 2022 году

Сбер в 2023 году планирует увеличить ипотечный портфель на 25% против 18% в 2022 году

Греф заявил, что Сбербанк не будет переводить заблокированные активы на отдельное юрлицо

Греф заявил, что Сбербанк не будет переводить заблокированные активы на отдельное юрлицо

Греф спрогнозировал рост ВВП России примерно на 2% по итогам 2023 года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });