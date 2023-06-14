ФАС подготовит правила ценообразования для оплаты транспортировки мусора

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба разработает механизм предварительного согласования условий торгов на транспортирование твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщили в пресс-службе ведомства.

"ФАС России предлагает создать механизм предварительного согласования с органами тарифного регулирования начальной максимальной цены контракта при проведении торгов по отбору компаний, которые осуществляют перевозку мусора. Это позволит заранее прогнозировать уровень тарифа для всех потребителей и предотвращать нарушения. При этом сохраняется контроль в части запрета согласованных действий между органами власти и предпринимателями", - решила рабочая группа при экспертном совете ФАС в сфере ЖКХ.

В ведомстве пояснили, что расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов составляют значительную часть в тарифе. При низкой конкуренции на торгах стоимость транспортирования мусора может привести к увеличению расходов, что может отразиться на тарифе. Для защиты от его необоснованного роста тарифные органы "сглаживают" необходимую валовую выручку региональных операторов на несколько периодов.

Также на рабочей группе обсуждали оплату услуг по вывозу мусора индивидуальными предпринимателями и самозанятыми. Кроме того, участники рынка предложили ФАС России рассмотреть вопрос внедрения целевой амортизации и метода доходности инвестированного капитала при установлении тарифов в сфере ТКО.

В ФАС предложили участникам рынка направлять свои предложения к высказанным инициативам службы.