Абрамченко отметила сокращение до 13,2% доли импортного оборудования в работе с отходами

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Зависимость российской сферы обращения с отходами от импорта с 2019 года сократилась с 60% до 13,2%, заявила в Госдуме вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Мы стартовали с цифры 60% импортных комплектующих на старте реформы ТКО. Сейчас, по данным Министерства промышленности, благодаря развитию отечественных мощностей, кооперации с белорусскими коллегами, по состоянию на март месяц текущего года эта цифра - 13,2%, столько показатель импорта в сфере обращения с отходами", - сказала она.

По ее словам, сейчас удается замещать в том числе высокотехнологичное зарубежное оборудование, также в отрасли нет проблем с транспортом для перевозки отходов.

Реформа обращения с отходами в России стартовала в 2019 году.

После 24 февраля 2022 года многие зарубежные компании прекратили оказание услуг в России из-за санкций.