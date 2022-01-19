Проблемы с вывозом мусора сохранились в 4 из 18 районов Петербурга

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Перебои с вывозом коммунальных отходов после начала мусорной реформы наблюдаются только в четырех районах Петербурга, сообщил заместитель председателя комитета по природопользованию Иван Казаков.

"В 14 районах ситуация стабилизировалась и вышла на плановую работу с 4 января, и только в четырех районах наблюдались определенные затруднения", - сказал Казаков в эфире телеканала "Санкт-Петербург" во вторник.

По его словам, речь идет о Приморском, Калининском, Выборгском районах и правобережной части Невского.

По сведениям властей, среди причин - недостаточная проработка маршрутов вывоза отходов подрядчиками регионального оператора - АО "Невский экологический оператор", недостаток информации о контейнерных площадках, использование техники, которая не позволяла проехать во дворы, а также недобросовестность ряда перевозчиков.

"Недобросовестные перевозчики, которые осуществляли услугу до Нового года, за несколько дней до Нового года прекратили вывоз отходов. Соответственно, региональный оператор и его подрядчики пришли к такой ситуации, что кроме планового объема пришлось вывозить и накопленный ранее мусор", - сказал Казаков.

Гендиректор "Невского экологического оператора" Екатерина Горшкова сообщила, что во время конкурса на перевозку мусора невозможно было установить требования к участникам по материальным характеристикам и наличию у них определенной техники из-за федерального закона №44.

Кроме того, заявку на вывоз отходов в "проблемных" районах подавал крупный подрядчик "Автопарк № 6 "Спецтранс", но ему пришлось отказать из-за недочетов в документах. В результате лот выиграла компания "Эколенд", которая ранее не работала в этих районах и не знает маршруты . "Так случилось, это игра определенная, это конкурс", - сказала Горшкова в эфире.

Количество жалоб

Она не согласилась с предположением, что из-за возникших проблем пострадали "сотни тысяч людей".

"Давайте проедем и посмотрим Приморский район: там по большей части нормальная ситуация. Есть определенные локальные очаги. (...) Оттуда идут жалобы. Есть проблемная территория на севере Выборгского района, где огромная застройка жилая, там в принципе тяжелая ситуация всегда. Мы не говорим о сотнях тысяч, давайте будем честными. Если бы у нас были сотни тысяч (жалоб), мы бы ездили по городу и все это видели. (...) Ни о каких сотнях тысяч мы не говорим. Мы говорим, что выиграли конкурс те, кто выиграл, выиграли в соответствии с действующим законодательством, в соответствии с ним должны исполнять свои обязательства. Если не исполняют, будут нести соответствующие наказания", - заключила Горшкова.

В среду "Невский экологический оператор" открыл третью горячую линию для приема заявок от жителей на вывоз отходов, все номера опубликованы на официальном сайте компании и в соцсети "ВКонтакте".

Петербург и мусорная реформа

Ранее спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский заявил "Интерфаксу" о серьезном противодействии мусорной реформе со стороны большого числа заинтересованных лиц.

Как сообщалось, Российский экологический оператор (РЭО) отметил низкий уровень подготовки Петербурга к переходу на новую систему вывоза мусора с 1 января. По мнению РЭО, не был уточнен реестр контейнерных площадок, визуально не проанализированы контейнеры на площадках, не хватает специализированной техники. Представители РЭО также выезжали проверить ситуацию с вывозом ТКО по нескольким адресам в Петербурге и сделали вывод, что к 14 января мусор был вывезен не со всех контейнерных площадок, контейнеры переполнены, прилегающая территория захламлена мусором и крупногабаритными отходами.

Также сообщалось, что "Невский экологический оператор" будет привлечен к административной ответственности после проверок состояния дворов, проведенных Государственной жилищной инспекцией Петербурга во всех 18 районах города в новогодние каникулы.