Минфин намерен в начале июля внести в Думу предложения об изменении топливного демпфера

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Министерство финансов рассчитывает в начале июля внести на рассмотрение Государственной думы предложения об изменении топливного демпфера.

"Финальные обсуждения идут в правительстве, я думаю, что в конце июня (будут внесены предложения по топливному демпферу - ИФ) в правительство, в Думу - в начале июля", - сообщил журналистам статс-секретарь - заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

Отвечая на вопрос, когда заработает скорректированный демпфер, он ответил: "Скорее всего с 1 сентября. Пока в действующей редакции год (срок действия - ИФ) - с 1 сентября по 1 сентября, в зависимости от срока вступления в силу".

"Там помимо корректировки демпфера еще другие опции обсуждаются, окончательно решение за правительством. Корректировка демпфера в части сокращения на 50% там точно будет, остальные опции еще обсуждаются, на решении правительства", - добавил Сазанов.

Как сообщалось, выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в мае 2023 года составили 103,5 млрд руб., тогда как апрельские выплаты равнялись 107,2 млрд руб. Таким образом, при скорректированном с начала апреля текущего года демпфере нефтяники продолжают получать из бюджета средства больше, чем было до коррекции демпферного механизма. Аналогичные выплаты в марте 2023 года составляли 96,7 млрд рублей. В январе-апреле 2023 года демпферные выплаты составили 464 млрд рублей против 1,062 трлн рублей в соответствующем периоде предыдущего года.

С 1 апреля 2023 года вступил в силу скорректированный демпфер по бензинам и ДТ - увеличен с $20 до $25 за баррель ценовой дифференциал, который используется для расчета демпфера на бензин, а также вступил в действие ценовой дифференциал при расчете демпфера по ДТ с пределом в $10 за баррель.

Тот факт, что апрельская корректировка демпфера не дает серьезной экономии бюджета, стал причиной для обсуждения более радикального изменения параметров этого механизма. В конце апреля глава Минфина Антон Силуанов заявил, что топливный демпфер в настоящее время идет в маржу нефтепереработчиков, и, чтобы исправить эту ситуацию, Минфин предлагает снизить его в два раза с июля 2023 года по июль 2024 года. В результате такой корректировки выплаты нефтяникам из бюджета снизятся на 30 млрд руб. в месяц. При этом Федеральной антимонопольной службе важно будет контролировать, чтобы после изменений демпфера не было попыток повышать цены на нефтепродукты.

Однако, источники "Интерфакса" сообщали, что вступление в силу скорректированного топливного демпфера, предполагающего сокращение в два раза выплат нефтяным компаниям из бюджета, скорее всего, будет перенесено с июля на сентябрь. Законопроект, предполагающий изменение демпфера по нефтепродуктам, еще не внесен в Госдуму.

Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу по итогам 2022 года составили 2,16 трлн рублей. В 2021 году они равнялись 674,5 млрд рублей. В 2020 году из-за рыночной конъюнктуры нефтяники заплатили в бюджет по топливному демпферу 356,6 млрд рублей. В 2019 году бюджет заплатил нефтяным компаниям по демпферу 282,2 млрд рублей.

Демпфер на нефтепродукты

Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года. До апреля 2023 года он рассчитывался по разнице между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно). Если эта разница была положительная, а экспорт становился выгоднее поставок на внутренний рынок, то государство платило нефтяным компаниям, если разница была отрицательная - нефтяники платили в бюджет.

Однако санкции против РФ привели к тому, что считать экспортную стоимость российских нефтепродуктов стали некорректно, а российская нефть Urals начала торговаться с сильным дисконтом. В настоящее время Минфин ищет оптимальную формулу топливного демпфера, чтобы увеличить экономию бюджета РФ, но и резко не ухудшить экономику нефтеперерабатывающих заводов, а также всего топливного рынка.