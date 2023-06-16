Минэнерго видит риски недофинансирования нефтепереработки из-за изменения демпфера

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Министерство энергетики видит риски недофинансирования нефтепереработки из-за изменения топливного демпфера, которое в настоящее время обсуждается в правительстве.

"Документ еще не вышел из правительства, чтобы его уже окончательно вносить в Думу. И сроки поэтому меняются - сначала называлось 1 июля, теперь, скорее всего, не раньше, чем 1 сентября. Мы конечно понимаем, что есть риски недофинансирования отрасли, и возможность роста оптовых цен и давления на розничные цены. Но наша задача - создавать все условия, чтобы всё же цены в рознице не превышали инфляцию. В этом мы видим свою задачу", - сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Известия".

"В конце июня ремонты заканчиваются на основных НПЗ, ситуация будет более стабильная и предсказуемая", - добавил он.

Министр напомнил, что ведомство прикладывает усилия, чтобы рост цен на топливо не превысил инфляцию.

"Мы смотрим вместе с ФАС, может быть (нужно - ИФ) увеличить объем продажи на бирже. Пока предложение обсуждается - на 2%. Мы смотрим с ФАС за тем, чтобы не было манипуляций, чтобы не было продажи на экспорт нефтепродуктов, которые куплены с учетом демпфера. Мы не запрещаем экспорт, но контролируем", - пояснил Шульгинов.