Продажи бензина на СПбМТСБ за пять месяцев снизились на 9,5%

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Продажи бензинов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за пять месяцев 2023 года снизились на 9,5% - до 3,476 млн тонн, на этом фоне важно следить, чтобы соблюдались критерии регулярности и равномерности биржевых продаж нефтепродуктов. Такое мнение высказал "Интерфаксу" президент биржи Алексей Рыбников в кулуарах ПМЭФ-2023.

Он отметил, что регуляторы (ФАС России и Минэнерго) постоянно мониторят биржевые продажи нефтепродуктов, принимают меры реагирования. Так, в прошлом году были увеличены минимальные объемы биржевых продаж бензина. По словам Рыбникова, нефтяные компании выполняют нормы продаж топлив на бирже.

"Однако, за пять месяцев 2023 года на СПбМТСБ было реализовано 3,476 млн тонн бензина автомобильного, что на 9,5% меньше аналогичного показателя прошлого года. Мне кажется, целесообразно прорабатывать вопрос соблюдения на постоянной основе регулярности и равномерности реализации объемов нефтепродуктов на бирже", - сказал глава СПбМТСБ.

Как сообщалось, биржевые цены на бензины уже длительное время на максимумах и продолжают расти. На этом фоне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила письма девяти нефтяным компаниям с требованием увеличить объемы продаж бензинов на бирже. При неисполнении этих требований служба грозит антимонопольными делами против нефтяников.